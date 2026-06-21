Bürgenstock’ta Kritik Hareketlilik: ABD ve İran Masaya Oturuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Cenevre’den gelen haberlere göre, iki ülke arasındaki görüşmeleri somut bir zemine oturtmak amacıyla İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Bölgedeki hareketlilik, yaklaşan ilk resmi oturum öncesinde tarafların son hazırlıklarını yaptığına işaret ediyor.

Sahadaki kaynakların aktardığına göre, görüşmeler yalnızca ikili kanallarla sınırlı kalmıyor. Bürgenstock’taki toplantı odalarında çoklu formatlarda, farklı başlıkların masaya yatırıldığı bir dizi ön görüşme yürütülüyor. Bu temasların temel amacı, ana müzakere sürecinde tıkanıklık yaşanmaması adına gündem maddelerinin netleştirilmesi ve tarafların kırmızı çizgilerinin üzerinden geçilmesi.

Bölgeye ulaşan diplomatik heyetlerin kapalı kapılar ardındaki trafiği, sürecin hassasiyetini de gözler önüne seriyor. İki taraf da yıllardır süren gerilimin ardından ilk kez bu denli kapsamlı bir resmi oturum için hazırlık yaparken, Bürgenstock’taki bu buluşmalar, sürecin rotasını belirleyecek kilit bir eşik olarak görülüyor.

Şu an için her iki başkentten de resmi bir detay sızmasa da, İsviçre’deki bu hazırlık süreci, Washington ile Tahran arasındaki diplomasi trafiğinin yeniden aktif bir döneme girdiğinin somut göstergesi olarak kabul ediliyor.