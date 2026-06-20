İran-ABD Hattında Hareketli Günler: Pakistan İçişleri Bakanı’ndan Tahran’a Stratejik Ziyaret

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel diplomasinin yoğunlaştığı ve Tahran-Washington hattında yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceğine dair işaretlerin arttığı bir atmosferde, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, üst düzey temaslarda bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’a gitti.

Ziyaretin temel gündem maddeleri arasında sınır güvenliği, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi yer alıyor. Ancak diplomatik çevreler, ziyaretin zamanlamasının oldukça stratejik olduğunu belirtiyor. İran ile ABD arasındaki olası bir “yumuşama” veya diplomatik temas trafiğinin bölge ülkeleri üzerinde yaratabileceği etkiler, Tahran-İslamabad hattındaki görüşmelerin de arka planını oluşturuyor.

Pakistan, hem İran ile uzun bir sınır hattını paylaşması hem de ABD ile olan stratejik ilişkileri nedeniyle bölgedeki dengelerde kilit bir rol oynuyor. Tahran yönetimi ile İslamabad arasındaki güvenlik işbirliği, özellikle sınır bölgelerindeki istikrarsızlık ve kaçakçılıkla mücadele bağlamında önem taşıyor. Bakan Nakvi’nin temaslarında, bölgede yaşanabilecek olası bir gerilim azaltma sürecinin, sınır güvenliği üzerindeki pozitif etkilerinin de ele alındığı tahmin ediliyor.

Gözlemciler, Pakistan’ın İran-Batı geriliminde tarafsız ve yapıcı bir tutum sergilemeye çalıştığını, bu ziyaretin de Tahran ile mevcut diyalog kanallarını açık tutma çabası olarak okunabileceğini vurguluyor. İranlı yetkililerin, özellikle yaptırımlar ve bölgesel güvenlik konularında İslamabad ile yakın koordinasyon içinde olmak istediği, Pakistan’ın ise bölgesel bir çatışma riskine karşı diplomatik iletişimi önemsediği belirtiliyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ve sınır ticaretini daha güvenli hale getirme projelerinin de masaya yatırıldığı bu ziyaret, bölgedeki aktörlerin büyük güçler arasındaki olası bir değişim rüzgarına karşı kendi stratejik mevzilerini tahkim etme çabası olarak görülüyor. Bakan Nakvi’nin temaslarının ardından İran ve Pakistan’ın, bölgesel istikrarın korunması adına ortak bir güvenlik mekanizmasını daha da etkin hale getirmesi bekleniyor.