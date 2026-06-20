Gazze’de Ateşkes Gölgesinde Can Kaybı: BM ve UNICEF’ten Sert Uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şehri bir kez daha gece boyunca patlamalarla sarsıldı. Yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastane kaynakları, yaralı sayısının da arttığını aktardı.

Saldırıların, taraflar arasında ilan edilen ateşkese rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, ateşkesin sahada tam olarak uygulanmadığına işaret edilerek sivillerin korunması çağrısı yinelendi.

UNICEF ise özellikle çocukların durumuna dikkat çekti. Kurumdan yapılan açıklamada, “Çatışmaların gölgesinde çocuklar ölmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi. Gazze’de güvenli alanların yetersiz olduğu ve temel insani ihtiyaçlara erişimin giderek zorlaştığı vurgulandı.

Bölgede elektrik ve su altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü, birçok ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Hastaneler ise sınırlı imkânlarla hizmet vermeye çalışıyor.

Uluslararası kuruluşlar, ateşkesin kâğıt üzerinde kalmaması ve sivillerin korunmasına yönelik somut adımlar atılması gerektiğini yineliyor. Gazze’de yaşanan son kayıplar, kırılgan sürecin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu.