Lübnan’da Sert Çıkış: “İsrail’in Kayıpları Siyasi Tavizle Kapatılamaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da sınır hattındaki gerginlik sürerken Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen milletvekili Hasan Fadlallah, hükümete yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı. Fadlallah, İsrail’in sahadaki sonuçlarını diplomatik alanda avantaja çevirme girişimlerine karşı uyarıda bulunarak Lübnan’ın “hiçbir baskıya teslim olmaması gerektiğini” söyledi.

Meclis koridorlarında basına konuşan Fadlallah, İsrail’in son dönemde yaşadığı askeri çıkmazları hatırlatarak, “Sınırda sonuç alamayanlar şimdi masada talepler dayatmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Fadlallah, hükümete yönelik mesajında da tonunu sertleştirdi:

“Lübnan yönetimi, işgalin bize biçmeye çalıştığı şartlara boyun eğmemeli. Bu ülke kendi iradesiyle ayakta duruyor ve durmaya devam edecek.”

Milletvekilinin açıklamaları, İsrail’in Güney Lübnan hattında zaman zaman artırdığı askeri baskı ve buna paralel yürüyen diplomatik temasların gölgesinde geldi. Lübnan siyasi çevrelerinde, son açıklamanın müzakerelerin seyrini etkileyip etkilemeyeceği yakından takip ediliyor.

Beyrut’ta hükümet cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi, ancak Fadlallah’ın çıkışı ülke içinde tansiyonu bir kez daha yükseltti.