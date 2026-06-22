Batı Şeria’da Şafak Baskınları: Artan Saldırılar Sivil Kayıpları Derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yerel kaynaklar ve sağlık yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri pazartesi günü şafak vakti Batı Şeria’nın çeşitli noktalarında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında bazı bölgelerde yerleşimcilerin de Filistinli yerleşim alanlarına yönelik saldırılara katıldığı bildirildi. Yaşanan olaylarda biri çocuk olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Çatışmaların özellikle Batı Şeria’nın kuzey kesimlerinde yoğunlaştığı, bazı mahallelerde ev baskınları ve gözaltı operasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi. Görgü tanıkları, baskınların ardından bölgede taşlı protestoların başladığını ve bunun üzerine güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğunu aktardı.

Son gelişmeler, Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet sarmalının yeni bir aşamasına işaret ediyor. Uluslararası gözlemciler, özellikle yerleşimci saldırılarındaki artışın ve askeri operasyonların aynı zaman diliminde gerçekleşmesinin, sivil nüfus üzerindeki güvenlik baskısını ciddi biçimde artırdığına dikkat çekiyor.

Analistler, Gazze’de devam eden savaşın gölgesinde Batı Şeria’daki gerilimin de yükseldiğini ve bunun bölgesel istikrarsızlık riskini derinleştirdiğini belirtiyor. Bölgedeki güvenlik dinamiklerinin önümüzdeki dönemde hem diplomatik girişimler hem de sahadaki askeri hareketlilik açısından yakından izleneceği değerlendiriliyor.