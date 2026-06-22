İran’da Tarihî Uğurlama: Ayetullah Seyit Ali Hamenei İçin Çok Şehirli Cenaze Programı Açıklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da üst düzey devlet ve dinî yetkililerden oluşan cenaze töreni komitesi, şehit Seyyid Ali Hamenei için düzenlenecek resmî uğurlama ve defin programının takvimini açıkladı. Açıklamaya göre törenler 4 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve bir haftaya yayılan çok şehirli bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Programın ilk aşaması başkent Tahran’da düzenlenecek. Ayetullah İmam Humeyni Musallası’nda iki gün sürecek geniş katılımlı uğurlama törenlerinin yapılacağı ve bu süreçte halkın Hamenei’nin naaşıyla vedalaşmasına imkân tanınacağı bildirildi. Komite, törenlerin “Ayağa kalkmak gerekir” sloganı ve havaya kaldırılmış yumruk sembolü etrafında organize edileceğini duyurdu. Bu sloganın, İran’da son yıllarda sıkça kullanılan direniş ve dayanışma söylemini yansıtması dikkat çekiyor.

Tahran’daki programın ardından cenaze namazlarının İran’ın dinî merkezleri arasında yer alan Kum ve Meşhed’de de kılınacağı açıklandı. Programın en dikkat çekici aşamalarından biri ise 7 Temmuz’da Kum’da düzenlenecek cenaze namazı ve tören olacak. Yetkililer, Kum’daki programın ayrıntılarının güvenlik ve organizasyon planlaması tamamlandıktan sonra açıklanacağını belirtti.

Törenlerin yalnızca İran’la sınırlı kalmayacağı da duyuruldu. Uluslararası program kapsamında 8 Temmuz’da Irak’ın Necef-i Eşref ve Kerbela şehirlerinde anma ve uğurlama törenleri düzenlenecek. Şii dünyasının en önemli dinî merkezleri arasında yer alan bu iki şehirde yapılacak törenlerin, bölgesel ve dinî boyutu güçlü bir sembolik anlam taşıdığı değerlendiriliyor.

Cenaze programının son aşaması ise 9 Temmuz’da Meşhed’de gerçekleştirilecek. Açıklamaya göre Hamenei’nin naaşı, İmam Rıza Türbesi külliyesi içerisinde toprağa verilecek. İran’da milyonlarca ziyaretçinin her yıl akın ettiği bu kutsal mekânın defin yeri olarak seçilmesi, hem dinî hem de tarihî açıdan önemli bir tercih olarak yorumlanıyor.

Uzmanlar, bir haftaya yayılan ve birden fazla şehir ile ülkeyi kapsayan bu cenaze programının yalnızca bir anma süreci değil, aynı zamanda İran’ın toplumsal mobilizasyon kapasitesini ve bölgesel dinî ağlarını da yansıtan bir organizasyon olacağını belirtiyor.