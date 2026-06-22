Washington Görüşmeleri Öncesi Yeni Hesap: İsrail Güney Lübnan’da Sınırlı Çekilmeyi Tartışıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası basında yer alan haberlere göre İsrail yönetimi, Washington’da bu hafta yapılması planlanan görüşmeler öncesinde Lübnan sınır hattındaki askeri varlığına ilişkin sınırlı bir düzenleme seçeneğini gündemine aldı. Değerlendirilen senaryolar arasında, Güney Lübnan’daki bazı ileri mevzilerden sembolik çekilmeler ilan edilmesi de bulunuyor.

Diplomatik çevreler, bu tür bir adımın doğrudan askeri dengeleri değiştirmekten ziyade siyasi ve diplomatik mesaj taşıyabileceğini belirtiyor. Özellikle ABD’nin arabuluculuk çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde atılacak sembolik bir geri çekilmenin, görüşmeler öncesinde tansiyonu düşürmeye yönelik bir jest olarak yorumlanabileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte analistler, “sembolik çekilme” formülünün sahadaki gerçek askeri yapı üzerinde sınırlı etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Güney Lübnan’daki güvenlik dengeleri yalnızca askeri konuşlanmalarla değil, aynı zamanda bölgesel aktörler arasındaki stratejik hesaplarla da şekilleniyor.

Washington’da yapılacak görüşmelerin, İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilimin yönetilmesi ve olası bir çatışma genişlemesinin önlenmesi açısından önemli bir diplomatik eşik oluşturduğu değerlendiriliyor. Bu bağlamda, İsrail’in değerlendirdiği olası çekilme adımının hem müzakere sürecinin seyrini hem de bölgedeki güvenlik denklemine ilişkin beklentileri etkileyebileceği ifade ediliyor.