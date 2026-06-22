Batı Asya Denklemi ve İran Gerçeği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Son aylarda İran ile ABD arasında yaşanan diplomatik temaslar ve gerilimli gelişmeler, Batı Asya’daki güç dengelerinin yeniden tartışılmasına yol açtı. Bölgesel güvenlik, enerji hatları ve ticaret koridorları üzerine yapılan değerlendirmeler, İran’ın bölgesel sistem içindeki konumunun göz ardı edilemeyecek bir düzeyde olduğunu gösteriyor.

Analistler, İran’ın jeopolitik konumu, enerji kaynakları ve bölgesel ağları sayesinde Batı Asya’daki güvenlik mimarisinde önemli bir aktör olmayı sürdürdüğünü vurguluyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik kontrol, Irak ve Suriye gibi ülkelerdeki siyasi etkisi ve Körfez güvenliğine dair rolü, Tahran’ı bölgesel hesaplamaların merkezinde tutan unsurlar arasında sayılıyor.

Son gelişmeler, askeri gerilim ve diplomatik müzakere süreçlerinin aynı anda ilerlediği karmaşık bir tabloyu ortaya koyuyor. Bu durum, bölgesel düzenin yalnızca güç dengesi üzerinden değil, aynı zamanda karşılıklı bağımlılık ve güvenlik mimarileri üzerinden şekillendiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre Batı Asya’da sürdürülebilir bir güvenlik düzeni oluşturulabilmesi için bölgesel aktörlerin tamamını kapsayan çok taraflı bir yaklaşım gerekiyor. Bu çerçevede İran’ın dışlandığı bir modelin, hem enerji güvenliği hem de bölgesel istikrar açısından uzun vadede uygulanabilir olmayacağı yönündeki görüşler akademik ve diplomatik çevrelerde giderek daha fazla dile getiriliyor.