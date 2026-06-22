Tahran’dan Müzakere Mesajı: “Masaya Güçlü ve Gururlu Bir Konumdan Oturduk”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamenei’nin Devrim Muhafızları’ndaki temsilcisi Abdullah Hacı Sadıki, İran ile ABD arasında yürütülen müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sadıki, Tahran’ın görüşmelere “güçlü ve gururlu bir pozisyondan” katıldığını belirterek ülkenin temel ilkelerinden taviz vermeyeceğini ifade etti.

Yaptığı konuşmada İran’ın geçmiş deneyimlerini hatırlatan Sadıki, Washington’a yönelik güvensizliğin hâlâ güçlü olduğunu dile getirdi. ABD’nin daha önce verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Sadıki, bu nedenle müzakere sürecinin dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Sadıki, İran’ın diplomasiye kapalı olmadığını ancak ulusal çıkarlar ve bağımsızlık ilkeleri söz konusu olduğunda geri adım atmayacağını vurguladı. Bu çerçevede yürütülen görüşmelerin yalnızca siyasi bir süreç değil, aynı zamanda İran’ın bölgesel konumunu da doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade etti.

Tahran yönetimi son günlerde müzakere sürecine ilişkin farklı kanallardan mesajlar verirken, Sadıki’nin açıklamaları İran tarafının ABD’ye yönelik temkinli yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.