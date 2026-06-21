Alastair Crooke: Ortadoğu’da Eski Denge Geri Gelmeyecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski İngiliz diplomat Alastair Crooke, Trump yönetiminin İran’la vardığı çerçeve anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiyi değil, bütün bölgeyi etkileyen yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi. Glenn Diesen’a verdiği mülakatta konuşan Crooke, Ortadoğu’da uzun süredir geçerli olan denklemde artık geri dönüşü zor bir kırılma yaşandığını belirtti.

Crooke’a göre bu anlaşma, Washington’un bölgedeki önceliklerini yeniden sıraladığını gösterirken, Tahran’ın da yıllardır maruz kaldığı baskıya rağmen masadan daha güçlü kalktığı bir tablo ortaya çıkardı. Bu durumun yalnızca İran ile ABD hattını değil, İsrail’den Körfez ülkelerine, Lübnan’dan Suriye’ye kadar uzanan geniş bir siyasi alanı etkileyeceğini ifade etti.

Mülakatta en dikkat çeken noktalardan biri, anlaşmanın askeri gerilim ihtimalini azaltmaktan çok, bölgesel nüfuz alanlarını yeniden tanımlayan bir sonuç doğurduğu yönündeki değerlendirme oldu. Crooke, sahadaki aktörlerin artık eski hesaplarla hareket edemeyeceğini, bundan sonra kurulacak temasların ve ittifak arayışlarının da bu yeni tabloya göre şekilleneceğini söyledi.

Crooke’un sözleri, özellikle son dönemde İran ile ABD arasında sağlanan temasların ardından bölgede ortaya çıkan yeni siyasi iklimin nasıl okunacağına ilişkin tartışmaları yeniden canlandırdı. Ona göre mesele yalnızca bir anlaşma değil; mesele, Ortadoğu’da gücün kimde toplandığına dair yerleşik kabulün sarsılmaya başlaması.