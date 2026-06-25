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Kremlin: Cephede Kiev için geri dönüşü olmayan süreç yaklaşıyor

25 Haziran 2026 - 06:41
News ID: 1831264
Kremlin: Cephede Kiev için geri dönüşü olmayan süreç yaklaşıyor

Rus yetkililer, Donbass ve Ukrayna'daki askeri harekatın gidişatına dair yaptıkları son değerlendirmelerde, Kiev yönetimi için sahadaki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışma sahasında Kiev yönetimi için durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yakın zamanda 'dönüşü olmayan süreçlerin' başlayacağını belirtti.

Cephe hattındaki gelişmeleri değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tüm cephe boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü ifade etti.

Kiev yönetimi için durumun giderek daha zorlayıcı bir hal aldığını vurgulayan Peskov, "Durum öyle bir noktaya geldi ki, kısa süre içerisinde Kiev rejimi için geri dönüşü olmayan süreçler başlayacak" dedi.

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