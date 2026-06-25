Wall Street Journal: Müzakerelerde güvensizlik ortamı hakim

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal’ın haberine göre İran ile ABD arasındaki son müzakere turu, karşılıklı güvensizlik ve yüksek gerilim atmosferi altında gerçekleştiği aktarıldı. Haberde, Trump tarafından medyaya yansıyan askeri tehditlerin görüşme sürecine doğrudan etki ettiği, İran heyetinin ise bu açıklamaları mevcut mutabakat ve diplomatik çerçevelerin ihlali olarak değerlendirdiği belirtildi.

İran tarafının müzakerelere başkanlık eden yapısının, ABD’nin tehdit merkezli yaklaşımına karşı daha sert ve koordineli bir tutum sergilediği, bu durumun görüşme masasındaki dengeyi doğrudan etkilediği kaydedildi. Analistlerin değerlendirmelerine göre, Washington’un “baskı yoluyla sonuç alma” stratejisinin bölgede karşılık bulmadığı, aksine müzakere sürecinde gerilimi artırdığı ifade ediliyor.

Haberde ayrıca, İran’ın diplomatik yönetimle süreci kontrol ederek yaklaşık 15 günlük geçici bir sakinlik dönemi elde ettiği aktarıldı. Bu gelişme, bazı gözlemciler tarafından İran’ın müzakere masasında zaman yönetimi ve kriz kontrolü kapasitesini koruduğu şeklinde yorumlandı.

Teknik müzakereler bölümünde ise İran’ın, ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) konusunu nükleer anlaşma dosyasına bağlama girişimlerini sınırladığı belirtildi. ABD tarafının ise UAEA’nın bağımsız bir kanal olarak sürece dahil edilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğü ifade edildi. Buna karşın, İran’ın bu bağlantı girişimlerini müzakere kapsamını genişletme ve baskı alanı oluşturma çabası olarak değerlendirdiği aktarılıyor.

Bazı Batılı diplomatik çevrelerin, ABD’nin yaklaşımını “yayılmayı önleme ve şeffaflık sağlama” çerçevesinde savunduğu, ancak bu söylemin geçmiş nükleer dosya süreçleri ve tek taraflı yaptırım politikalarıyla çeliştiğine yönelik eleştirilerin de gündeme geldiği kaydedildi.

İran açısından bakıldığında ise müzakere sürecinde elde edilen sınırlı kazanımların, ABD’nin doğrudan askeri tehdit söylemlerine rağmen diplomatik alanın tamamen daraltılmadığını gösterdiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor.