Gazze’de Saldırılar ve Tıkanan Diplomasi: Sahadaki Kayıplar Müzakereleri Gölgeliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde son günlerde yoğunlaşan askeri operasyonlar, bölgedeki insani tabloyu daha da ağırlaştırdı. Yerel sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre İsrail ordusunun farklı bölgelerde gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti; ölenler arasında görev başındaki bir gazetecinin de bulunduğu bildirildi. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı yerleşim alanlarında ciddi hasar oluştuğu ifade ediliyor.

Sahadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak yürütülen diplomatik girişimler ise ciddi bir tıkanma ile karşı karşıya. Bölgesel ve uluslararası ara bulucuların hazırladığı barış ve ateşkes taslağı üzerinde taraflar arasında yoğun görüşmeler sürerken, İsrail’in güvenlik ve operasyonel talepleri doğrultusunda metinde yapılan bazı değişikliklerin müzakere sürecini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Diplomatik kaynaklara göre taslak metinde özellikle ateşkesin kapsamı, askeri çekilme takvimi ve insani yardım mekanizmalarının işleyişine ilişkin maddeler üzerinde ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu başlıklar, tarafların önceliklerinin farklılaşması nedeniyle müzakerelerin ilerlemesini güçleştiren temel konular arasında yer alıyor.

Analistler, Gazze’deki askeri gelişmeler ile diplomatik sürecin birbirini doğrudan etkilediğini vurguluyor. Sahada yaşanan her yeni saldırı ve sivil kaybın, müzakere atmosferini daha da kırılgan hale getirdiği ve tarafların pozisyonlarını sertleştirebildiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre mevcut tablo, Gazze krizinin yalnızca askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak müzakerelerin yeniden ivme kazanabilmesi için hem sahadaki çatışma yoğunluğunun azaltılması hem de tarafların diplomatik metin üzerinde daha esnek bir yaklaşım sergilemesi gerektiği değerlendiriliyor.