Bakü’de İran-Azerbaycan teması: İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan önemli ziyaret

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yaptığı ziyaret kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (PUIC) toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı. Kalibaf’ın, mevcut bölgesel koşullar dikkate alındığında söz konusu toplantının İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı artırabilecek bir zemin oluşturabileceğini ifade ettiği belirtildi.

Galibaf’ın Bakü Havalimanı’nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Musa Kasımli ile gerçekleştirdiği görüşmede, yoğun programına rağmen toplantıya katılımı ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli gördüğünü dile getirdiği kaydedildi. Açıklamalarında ayrıca Azerbaycan halkına ve meclisine başarı dileklerini ilettiği, Muharrem ayı dolayısıyla taziye mesajı sunduğu ifade edildi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Musa Kasımli’nin ise yaptığı değerlendirmede, bölgede savaş ve gerilim istemediklerini belirttiği aktarıldı. Kasımli’nin, komşu ülkelerde yaşanacak istikrarsızlıkların bölgesel refahı doğrudan etkileyebileceğini ifade ederek, iyi komşuluk ve ekonomik iş birliğinin önemine dikkat çektiği kaydedildi.

Kasımli’nin ayrıca Azerbaycan’ın komşularına karşı herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguladığı, İslam dünyasında birlik ve dayanışma mesajlarının özellikle Muharrem ayı bağlamında daha anlamlı hale geldiğini ifade ettiği belirtildi. Görüşmelerde, bölgesel barışın korunmasının öncelikli hedef olarak öne çıktığı aktarıldı.

Toplantıda Azerbaycan tarafından bazı parlamento ve ekonomik komite temsilcilerinin de yer aldığı, İran heyetinden ise çeşitli milletvekillerinin PUIC programı kapsamında temaslarda bulunacağı ifade edildi. Sürecin, İran ile Azerbaycan arasında parlamenter diplomasi ve ekonomik iş birliği kanallarının güçlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturduğu değerlendiriliyor.

İran açısından bakıldığında, bölgesel parlamenter birliklerin İslam ülkeleri arasında siyasi uyumu artırma ve dış müdahalelere karşı ortak duruş geliştirme potansiyeli taşıdığı yönünde yorumlar yapıldığı belirtiliyor.