Arakçi’den Hamas’a: Müzakerelerde Gazze’yi gündeme getireceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran-ABD müzakerelerinin son durumu ve Filistin’deki gelişmeleri ele aldı. İran resmi televizyonunun aktardığına göre, görüşmede İran ile ABD arasındaki müzakere sürecindeki ilerlemeler ile başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin’deki durum masaya yatırıldı.

Arakçi, görüşmede İran’ın Filistin halkına ve “haklı davalarına” yönelik desteğinin “meşru ulusal haklarının tam olarak gerçekleşmesine kadar” süreceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Tahran’ın müzakere heyetinin mevcut görüşmeler çerçevesinde ABD ve arabulucular nezdinde İsrail’in Gazze’ye yönelik “aralıksız saldırganlığını”, ateşkes anlaşmalarının sistematik ihlallerini ve “devam eden soykırımı” tüm uluslararası platformlarda dile getirmeye devam edeceğini belirtti.