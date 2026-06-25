İran ABD-İsrail'in savaş suçlarını yargıya taşıyor: 35 belge uluslararası kurumlara iletildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Kızılayı Başkanı Pirhüseyin Külivend, İsrail rejiminin son saldırıları sırasında yaşanan insani hukuk ihlallerinin kapsamlı şekilde belgelendiğini ve bu belgelerin uluslararası yargı ve insan hakları mekanizmalarına sunulduğunu açıkladı. Külivend, Kızılay’ın saldırılar boyunca tüm ihlalleri kayıt altına aldığını ve bu verileri günlük olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı, BM, İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılhaç-Kızılay Federasyonu ile paylaştığını belirtti.

Toplamda 35 belgenin hazırlandığı kaydedilirken, bu belgelerde konutlar, iş yerleri, üniversiteler, okullar, eğitim merkezleri, sağlık tesisleri, Kızılay binaları, havalimanları, altyapı, köprüler, akaryakıt depoları, ambulanslar, kurtarma araçları ve helikopterlerin doğrudan hedef alındığına dair bulgular yer alıyor.

“Anbean belgelendirildi”

Külivend, İran liderinin “saldırıların ve insani zararların dünya kamuoyuna aktarılması” yönündeki çağrısını hatırlatarak, tüm olayların anlık olarak kayıt altına alındığını ve kurtarma ekiplerinin yardım faaliyetlerinin yanı sıra görüntü ve belge toplama görevini de üstlendiğini aktardı.

Hazırlanan belgelerin uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde Farsça, Arapça ve İngilizce olarak hazırlandığı, yazılı metinlerin yanı sıra görüntü ve fotoğrafların da ilgili kurumlara iletildiği ifade ediliyor.

Uluslararası kurumlardan “savaş suçu” değerlendirmesi

Külivend, BM temsilcileri ve çeşitli ülkelerin Kızılay-Kızılhaç yetkilileriyle yaptığı son toplantılarda, sivil altyapıya yönelik zararların örneklerle sunulduğunu ve saldırıların insani boyutunun katılımcılara aktarıldığını söyledi.

Toplantılarda, sivil merkezlerin, çocukların ve sivil yaralıların zarar gördüğüne dair görüntü ve belgelerin sunulduğu, katılımcıların bu insani tabloya kayıtsız kalmadığı belirtiliyor. Bazı katılımcıların, sivil hedeflere yönelik eylemleri “savaş suçu” olarak nitelendirdiği ve konunun uluslararası hukuk çerçevesinde takip edilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Enkaz altından binlerce sivil kurtarıldı

Kızılay Başkanı, ekiplerinin saldırıların ardından enkaz altından binlerce kişiyi kurtardığını ve bunların tamamının sivil vatandaşlar olduğunu ifade etti. Bu kurtarma operasyonlarının, sivil halkı hedef alan saldırıların boyutunu gözler önüne serdiği kaydediliyor.

Külivend, uluslararası temaslarında İran Kızılayı’nın performansının takdirle karşılandığını ve bu kurumun dünyanın en yetkin ulusal Kızılay-Kızılhaç topluluklarından biri olarak tanımlandığını sözlerine ekledi. Sunulan belgelerin katılımcılar tarafından onaylandığı ve bazı uluslararası kuruluşların da konuyu takip etmek üzere kendi rapor ve yazışmalarını yetkili mercilere ileteceğinin kararlaştırıldığı belirtiliyor.

Çifte standart tartışması

Uluslararası gözlemciler, İran Kızılayı’nın belgelerine rağmen İsrail’in sivil hedeflere saldırılarına yönelik uluslararası toplumun tepkisinin sınırlı kaldığını, benzer ihlaller başka ülkelerde işlendiğinde çok daha sert yaptırımlar gündeme gelirken İsrail özelinde “çifte standart” uygulandığını dile getiriyor. İran’ın bu belgeleri uluslararası yargıya taşıma çabasının, sivil kayıpların ve altyapı tahribatının görmezden gelinmesini engellemeyi hedeflediği ifade ediliyor.