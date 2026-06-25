İran: NATO ve üye ülkeler ABD–Siyonist saldırılarındaki rolü nedeniyle hesap vermeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, NATO Genel Sekreteri’nin Fox News’e verdiği röportajda dile getirdiği ifadeler üzerinden NATO’nun ABD ve Siyonist rejimle İran’a yönelik askeri operasyonlarda iş birliği yaptığı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Bekayi, NATO Genel Sekreteri’nin değerlendirmelerinin, söz konusu örgütün İran’a karşı gerçekleştirilen saldırgan askeri faaliyetlerde aktif iş birliği içinde olduğuna dair açık bir itiraf niteliği taşıdığını belirtti. Bu durumun, bağımsız bir Birleşmiş Milletler üyesi ülkeye yönelik saldırı kapsamında uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada NATO ve bu süreçte karar alma mekanizmalarına katılan tüm üye devletlerin, söz konusu askeri operasyonların sonuçları nedeniyle uluslararası sorumluluk taşıdığı ve hesap vermesi gerektiği dile getirildi.

Bekayi, NATO Genel Sekreteri’nin İtalya ve Romanya’yı, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarında destek sağlayan ülkeler arasında açıkça zikrettiğini hatırlattı. Bu çerçevede, adı geçen ülkeler ile benzer şekilde operasyonlara katkı sunduğu belirtilen Avrupa ülkelerinin, kamuoylarına ve uluslararası topluma bu kararlarının gerekçelerini açıklaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran’ın çeşitli şehirlerinde yaşandığı belirtilen olaylara atıf yapılarak, bu süreçlerde yabancı aktörlerin rolüne ilişkin iddiaların uluslararası gündemde yer almaya devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu gelişmelerin, ABD ve Siyonist rejimin bölgesel politikaları üzerinden şekillenen gerilim hattında diplomatik tansiyonu artırdığı ve uluslararası hukuk tartışmalarını daha da görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.