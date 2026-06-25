İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Trump'ın iddialarına cevap

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran müzakere heyeti başkanı ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’li yetkililerin İran’ın serbest bırakılan varlıklarıyla Amerikan tarım ürünleri satın alacağı yönündeki iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Galibaf’ın paylaşımında, “ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın kendi tarım ürünlerini satın almak için kullanılacağını yalan yere iddia ediyor. Ne kadar ilginç!” ifadelerine yer verdiği belirtiliyor.

Müzakere heyeti başkanının, ABD’nin bu iddiasını “yalan” olarak nitelendirdiği ve karşılık olarak “Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin yıllar önce ektiğiniz şey: on yıllardır süren güvensizlik” ifadesini kullandığı aktarıldı.

Galibaf’ın bu ifadeyle İran halkının ABD’ye duyduğu derin güvensizliğe gönderme yaptığı ve bu güvensizliğin Amerikan politikalarının doğal bir sonucu olduğunu ima ettiği kaydediliyor.

İran’ın güvensizlik vurgusu

Galibaf’ın paylaşımında, söz konusu güvensizliği “tamamen organik, bol ve yerli” olarak tanımladığı ve bunun ABD’nin yıllara dayanan politikalarının bir ürünü olduğunu belirttiği ifade ediliyor. Buna karşın ABD’nin ise yalnızca “GDO’lu soya, yerine getirilmeyen vaatler ve değersiz sözler” ihraç ettiği yönündeki eleştirisine yer verdiği aktarılıyor.

Analistler, Galibaf’ın bu açıklamalarının ABD’nin İran’a yönelik ekonomik ve siyasi baskı politikalarına karşı Tahran’ın duruşunu pekiştiren bir hamle olduğunu ifade ediyor. Açıklamaların aynı zamanda müzakerelerde taraflar arasındaki güven eksikliğine dikkat çektiği ve kamuoyuna yönelik bir mesaj niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Müzakere sürecine yansıması

Galibaf’ın bu açıklamalarının, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir döneme denk geldiği ve taraflar arasındaki güven bunalımının devam ettiğini gösterdiği kaydediliyor. Gözlemciler, Tahran’ın ABD’nin iddialarına karşı bu tür sert ve ironik yanıtlar vermesinin, müzakere masasında elini güçlendirme amacı taşıdığını ve kamuoyunda milliyetçi bir söylem inşa ettiğini dile getiriyor.