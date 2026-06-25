Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'dan mesaj: İşgalciler tek bir karış toprakta kalamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında, direnişin “İsrail projesini kırma” aşamasına ulaştığını ve işgalin Lübnan topraklarından tamamen çekilmekten başka seçeneği bulunmadığını ifade etti. Kasım, son iki-üç yıldır Hizbullah’ı “askeri, siyasi, kültürel, sosyal ve insani” olarak ortadan kaldırmayı hedefleyen projenin başarısız olduğunu vurguladı.

Kasım, “Bu, tekrar denemeyecekleri veya başka aşamalar olmayacağı anlamına gelmez, ancak Büyük İsrail yolunda Hizbullah’ın ve onunla birlikte olan herkesin askeri, siyasi, kültürel, sosyal ve insani olarak ortadan kaldırılması ve varlığının silinmesi gibi büyük bir proje vardı. Bu proje kırıldı” dedi.

Washington’daki beşinci tur Lübnan-İsrail görüşmeleri öncesinde yapılan bu açıklamada Kasım, ateşkesin ardından İsrail’in tamamen çekilmesi ve Lübnan Ordusu’nun Litani Nehri’nin güneyine konuşlanması gerektiğini belirtti. Kasım, işgalin tek bir karış toprakta kalmasını kabul etmeyeceklerini ve direnişin silahsızlandırılması ya da yeni siyasi koşullar dayatılmasına yönelik her türlü projeyi reddettiklerini kaydetti.

İran’ın rolü ve ABD mutabakatı

Kasım, İran’ın direnişte oynadığı kilit role değinerek, direnişin “İran’a dayanarak” savaşa girdiğini ve mevcut kapasitelerine güç kattığını belirtti. ABD-İran mutabakat zaptının ilk maddesinde Lübnan’a yönelik saldırıların sona erdirilmesinin açıkça yer aldığını hatırlatan Kasım, “İran Lübnan adına müzakere etmez, ancak ateşkes çağrısı yapar ve ardından Lübnanlıları kendi işlerini yönetmeleri için serbest bırakır” dedi.

Gözlemciler, İran’ın bu tutumunun, Tahran’ın bölgesel nüfuzunu ve Hizbullah üzerindeki etkisini korurken doğrudan müzakere yükünden kaçınma stratejisi olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Ancak Kasım’ın, Lübnan makamlarının Kasım 2024’ten bu yana yürüttüğü müzakerelerdeki performansını eleştirerek işgalin hiçbir taviz vermediğini söylemesi, Beyrut yönetiminin masadaki pozisyonunun zayıflığına işaret ediyor.

Netanyahu’nun “sonsuza kadar kalma” ısrarı ve Washington’daki denklem

Görüşmelerin bir başka ayağında, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın müzakerelerin “belirleyici” olabileceğini ancak Beyrut’un “güney Lübnan’daki İsrail işgalinin tamamen sona ermesinden daha azını kabul etmeyeceğini” söylemesine karşın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun askerlerini güney Lübnan’da “sonsuza kadar” tutmakta ısrar ettiği aktarılıyor.

ABD’nin bu haftaki müzakereler sonucunda İsrail’in “pilot program” adı verilen bir planla Lübnan’ın güneyindeki topraklardan kısmi şekilde çekilmesini kabul etmesini umduğu belirtiliyor. Bu plana göre, bölgedeki İsrail askerlerinin yerini Lübnan ordusunun alması hedefleniyor. Ancak bu planın, işgalin varlığını meşrulaştıracağı ve Lübnan’ın egemenliğini tam olarak tesis etmeyeceği yönünde eleştiriler bulunuyor.

Analistler, ABD’nin bu yaklaşımının, İsrail’in güvenlik kaygılarını merkeze alan bir çerçeve sunduğunu, buna karşın Lübnan’ın egemenlik taleplerinin ikinci planda kaldığını ifade ediyor. Netanyahu’nun ateşkese rağmen askeri varlığını sürdürme ısrarı, uluslararası hukukta işgal altındaki topraklardan tamamen çekilme yükümlülüğüyle karşılaştırıldığında çifte standart olarak yorumlanıyor.

Sahadaki gerilim ve ateşkes ihlalleri

Ateşkesin imzalanmasına rağmen İsrail güçlerinin güney Lübnan’daki saldırılarını sürdürdüğü, Lübnan medyasının Nabatiye el-Fevka köyünde İsrail ateşiyle iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurması, ateşkesin kırılganlığını gözler önüne seriyor. Hizbullah’ın her türlü ihlalle yüzleşme sözü, tansiyonun yeniden yükselme riskini beraberinde getiriyor.

Pakistan ve Katar’ın, ABD, İran ve Lübnan’ı içeren bir “çatışmadan arındırma hücresi” oluşturduğu, Lübnan’a yönelik saldırıların sona erdirilmesini sağlama taahhüdünde bulunduğu aktarılıyor. Ancak bu mekanizmanın etkinliği, sahadaki ihlaller devam ederken sorgulanıyor.

Kasım’ın, savaş alanının projenin kırılmasında belirleyici rol oynadığını vurgulaması, “Direniş savaş alanında olmasaydı, bu sonuca ulaşamazdık” sözleriyle direnişin askeri kanadının önemini pekiştiriyor. Aynı zamanda, “Kim direnişin İsrail’den daha güçlü olduğunu söyledi? Biz savaş alanındayız ve İsrail savaş alanında dayanamaz, zaman uzasa bile hedeflerine ulaşamaz” diyerek doğrudan bir güç karşılaştırmasından kaçınıyor.

Lübnan, Mart ayından bu yana İsrail saldırılarında 4 bin 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Hizbullah ve Lübnan hükümetinin işgalin sona ermesi konusundaki kararlılığı, Washington’daki görüşmelerin sonucunu belirleyecek en kritik faktör olarak öne çıkıyor.