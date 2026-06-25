Yemen Devrim Lideri Husi'den İslamabad Mutabakatı yorumu: Direniş Ekseni için önemli bir kazanım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Devrim Lideri Abdulmelik el-Husi, bugün yaptığı konuşmada İran’ın ABD ve İsrail karşısında kazandığı zaferi tebrik etti. El-Husi’nin, bu zaferin “tüm cihat ve direniş ekseni için önemli bir kazanım” olduğunu belirttiği ifade edildi. Konuşmasında İslam ümmetinin, ABD ve İsrail’e karşı mücadelede Kur’an’dan ve İmam Hüseyin’in yolundan ilham aldığını vurgulayan El-Husi’nin, bu aktörleri “tüm insan toplumları için mutlak kötülük” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Filistin davasına bağlılık ve Gazze vurgusu

El-Husi’nin konuşmasında Filistin davasına bağlılığını yineleyerek, Gazze’deki saldırılara karşı mücadele konusunda kararlı olduklarını ifade ettiği kaydedildi. Ensarullah liderinin, “İslam ümmetinin temel ilkeleri ve Filistin meselesi” çerçevesinde hareket edeceklerini belirttiği ve bu konuda hiçbir tereddütleri olmadığını dile getirdiği aktarılıyor.

Somaliland uyarısı ve Kızıldeniz çağrısı

El-Husi’nin konuşmasında dikkat çeken bir diğer başlığın ise Somaliland olduğu gözlemleniyor. Ensarullah liderinin, İsrail’in Somaliland’daki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, bu hareketliliğin Aden Körfezi ve Babül Mendeb Boğazı üzerindeki kontrolü ele geçirme amacı taşıdığını öne sürdüğü ifade edildi. El-Husi’nin, Kızıldeniz’e kıyısı olan ülkeleri bu konuda ortak bir tutum almaya çağırdığı ve Somaliland’daki İsrail varlığını “askeri hedef” olarak değerlendirdikleri aktarılıyor.

Yemen’deki ablukaya karşı direniş vurgusu

El-Husi’nin, Yemen’e yönelik Suudi-Amerikan ablukasının devam etmesine karşı çıktığı ve bu durumu “işgal ve kuşatma” olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Ensarullah liderinin, Yemen halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde meşru yolları kullanmaya devam edeceğini vurguladığı ve ülke içinde birlik ile dayanışmanın önemine dikkat çektiği aktarıldı.

Bölgesel bağlam

El-Husi’nin bu açıklamalarının, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ardından ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş düzenlemelerine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geldiği gözlemleniyor. Analistler, Ensarullah liderinin konuşmasının, Tahran’ın bölgesel müttefikleriyle koordinasyonunu sürdürdüğüne ve Kızıldeniz’deki güvenlik dinamiklerine yönelik endişelerin devam ettiğine işaret ettiğini ifade ediyor.