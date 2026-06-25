İran-ABD müzakerelerinde yeni kriz: Nükleer ve Hürmüz konusu netleşmedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetimine açacağı yönündeki açıklamasına Tahran’dan yalanlama geldi. Trump, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İçeride bize söylediler; elimizde yüzde 100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı, görüşmeleri şu an iptal ederdim.” ifadelerini kullanırken, denetçilerin “uygun bir zamanda sahada olacağını” öne sürdü.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırılarda hasar görmüş nükleer tesisleri denetçilere açma gibi bir planlarının olmadığı belirtildi. Trump’ın bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından “İran uzun bir süre boyunca, sonsuza kadar, en üst düzeyde nükleer denetimlere tam ve eksiksiz şekilde rıza göstermiştir” paylaşımında bulunduğu aktarıldı.

Pezeşkiyan’dan füze vurgusu: “Asla müzakere etmeyeceğiz”

Arabulucu Pakistan’ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a, uçağına havada Pakistan savaş uçaklarının eskortluk ettiği gözlemlendi. Başkent İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Pezeşkiyan, ortak basın toplantısında ABD ile yapılan mutabakatta yer almayan balistik füze programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, “Füzelerimiz meselesi, mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı; İsrail ve Amerika, Gazze’ye yaptıkları gibi genç, yaşlı demeden İran’a da saldırırdı” diyerek savunma kapasiteleri hakkında hiçbir koşulda kimseyle müzakere etmeyeceklerini vurguladı. Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi.

Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücreti gerilimi

Taraflar arasındaki bir diğer anlaşmazlık noktasını ise Hürmüz Boğazı’ndan transit geçişler oluşturuyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez ziyaretinin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde “uluslararası hukuku” ileri sürerek Hürmüz’den geçiş ücreti alınmayacağını söyledi. Rubio ayrıca, İran’ın vekil güçlerinin füze fırlatmaya devam ettiği sürece çatışmaların dinmeyeceğine vurgu yaptı ve bu konuyu uygun zamanda gündeme getireceğini aktardı.

Buna karşılık İranlı müzakerecilerin Umman’da üst düzey temaslarda bulunduğu, ortak açıklamada Hürmüz’ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceğinin ifade edildiği belirtiliyor. Umman Ulaştırma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Sultanlığın, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon içinde gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini sağladığına işaret edildi.

Açıklamada, Umman’ın uluslararası ve deniz hukukuna bağlılığının yanı sıra ABD-İran arasında sonuç veren çabalar doğrultusunda Hürmüz Boğazı’nda bir ücret uygulamaksızın gemilerin geçişini sağladığı ifade edildi. Tüm gemiler için Hürmüz Boğazı’nda geçici bir deniz koridoru kullanım seçeneği üzerine IMO ile koordinasyon sağlandığı ve bu koridordan geçiş yapmak isteyen gemilerin gerekli koordinasyonu IMO ile sağlaması gerektiği bilgisine yer verildi