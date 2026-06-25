Ehlibeyt Gençlik Derneği'nden Bağcılar'da Aşura İhsanı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Aşura gününde tüm dünya mateme bürünürken, İstanbul Bağcılar'da anlamlı bir anma etkinliğine imza atıldı. Milyonlarca insan Hz. Hüseyin'in aziz hatırasına ihsanlar dağıtırken, Ehlibeyt Gençlik Derneği de Kirazlı Metro çıkışında kurduğu stantlarla vatandaşlarla bir araya gelerek bu anlamlı günü birlik ve beraberlik duygusuyla yâd etti.

"Aşura Bir Bayram Değil, Matemdir" Vurgusu

Dernek üyesi gençler, Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilen İmam Hüseyin ve yarenlerinin anısına, yoldan geçen vatandaşlara su ve helva ikramında bulundu. Etkinlikte dağıtılan suların ve helvaların üzerindeki ince bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Şişelerin ve kapların üzerinde yer alan "Aşura bir bayram değil, matemdir" ifadeleriyle, günün manevi derinliğine ve yaşanan trajedinin büyüklüğüne dikkat çekildi. Ehlibeyt Gençlik Derneği üyeleri de bu mesajın altını çizerek, Aşura gününün tarihi ve manevi bağlamda bir yas günü olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği meydanda sadece yayalara değil, trafikte seyir halinde olan sürücülere de ulaşıldı. Dernek üyesi gençler, kırmızı ışıkta duran araçların yanına giderek ihsanlarını sürücülere de takdim etti.

İkramları kabul eden vatandaşlar, bu anlamlı günde sergilenen paylaşma ruhu ve gösterilen hassasiyetten dolayı gençlere teşekkür ederek dualarını iletti.