Katz’tan ABD’ye meydan okuma: Tampon bölgelerden çekilmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin, İsrail’in Güney Lübnan’da oluşturduğu tampon bölgelerin bir kısmından çekildiğini ve bu hamlenin Lübnan hükümetine yönelik “önemli bir iyi niyet göstergesi” olduğunu açıklamasının ardından, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’tan beklenmedik bir yanıt geldi.

Katz, 24 Haziran’da Tel Aviv’de düzenlenen Muni Expo 2026 yerel yönetim konferansında yaptığı açıklamada, ABD’li yetkilinin iddialarını doğrudan yalanladı. İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze’deki “güvenlik bölgelerinde” gerektiği kadar kalacağını belirten Katz’ın, “Her koşulda çekilmiyoruz ve şu ana kadar — ki bu diplomatik bir kazanımdır — İsrail’in Lübnan’dan çekilmesini talep eden bir Amerikan talebi bulunmuyor” ifadesini kullandığı aktarıldı.

“ABD talep etse bile çekilmeyeceğiz”

Katz’ın açıklamalarının, Tel Aviv yönetiminin Washington’a karşı Lübnan konusunda bugüne kadar en net karşı çıkışı olduğu belirtiliyor. Savunma Bakanı’nın, İsrail ordusunun “düşman topraklarında” konuşlanmaya devam etmesi gerektiğini savunduğu ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmaması halinde bu bölgelerden çekilmenin söz konusu olmayacağını vurguladığı kaydediliyor.

Katz’a göre, İsrail’in güvenlik doktrini, ordunun düşman toprakları içinde sürekli operasyonel varlık bulundurmasını gerektiriyor. Savunma Bakanı’nın, “Askerler içeride, siviller dışarıda” diyerek tampon bölgelerde sivil bulunmaması politikasını savunduğu ve bölgede yaklaşık 200 bin Lübnanlının evlerine dönemeyeceğini ifade ettiği aktarılıyor.

ABD’li yetkiliden “çekilme” açıklaması

Buna karşın, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin 25 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in Hizbullah ile savaşı sırasında oluşturduğu tampon bölgelerin bir kısmından çekildiğini iddia ettiği hatırlatılıyor. Yetkilinin, “İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan’ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir” dediği ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye konuşlanarak “terörist silah ve altyapısını” temizlemesi gerektiğini belirttiği aktarılıyor.

Ancak yetkilinin, İsrail’in ne kadar topraktan çekildiğine veya çekilmenin tam olarak nerede gerçekleştiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadığı ve iddianın bağımsız olarak teyit edilmediği ifade ediliyor.

Sahadaki gerçeklik

ABD’li yetkilinin açıklamasının ardından, İsrail ordusundan üst düzey bir kaynağın The Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada çekilme iddialarını yalanladığı, Lübnanlı üst düzey bir güvenlik yetkilisinin de Beyrut’un herhangi bir İsrail asker çekilmesinden haberdar olmadığını söylediği kaydediliyor.

Gözlemciler, Washington’un “çekilme” iddiası ile Tel Aviv’in “çekilmeyeceğiz” açıklaması arasındaki bu çelişkinin, ABD-İsrail ilişkilerinde Lübnan konusunda derin bir uyuşmazlığa işaret ettiğini dile getiriyor.

Tahran’ın kazanımları

Analistler, bu gelişmelerin İran’ın Lübnan dosyasındaki diplomatik kazanımlarını pekiştirdiğini ifade ediyor. Tahran yönetiminin, İsrail’in Lübnan’dan çekilmesini, ABD ile varılan mutabakatın vazgeçilmez bir koşulu olarak dayattığı ve bu talebinden geri adım atmayacağı belirtiliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın daha önce yaptığı açıklamada, “Lübnan’daki ateşkes bizim için İran’daki ateşkes kadar önemlidir ve Lübnan’daki savaşın sona ermesi, İran’daki savaşın sona ermesi kadar önemlidir” dediği aktarılıyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik uyarıları ve Lübnan ateşkes mekanizmasındaki rolü göz önüne alındığında, Tahran’ın bölgesel denklemlerdeki ağırlığının arttığı ve Washington’ın Tel Aviv üzerindeki baskısının İran’ın talepleri doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor.