Kudüs Gücü Komutanı Kaani'den Siyonist İsrail’e uyarı: Lübnan'dan çıkacaksınız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’e yönelik kapsamlı bir uyarıda bulundu. Kaani’nin paylaşımında, “Siyonistler bilmelidir ki; sizin Yezidîlerinize karşı Aşura ruhu ve Hüseynî imanla dikilen ve savaşanlar, ‘Her gün Aşura, her toprak Kerbela’ inancını yüreklerinde taşımaktadır” ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Komutan’ın, doğrudan İsrail’e hitaben “Siz siyonistler Lübnan’ın tamamını terk etmelisiniz; çünkü bu toprak direniş ve istikrar sahasıdır, işgalcilerin cirit attığı bir yer değildir” şeklindeki değerlendirmesini paylaştığı kaydedildi. Kaani’nin, “Siyonistler bugün kendi istekleriyle geri çekilmezlerse, yarın zillet ve mağlubiyet içinde kaçmak zorunda kalacaklar” ifadesini de kullandığı belirtiliyor.

Tarihsel referans ve Nasrallah’ın sözleri hatırlatıldı

Kaani’nin açıklamasında, Hizbullah’ın eski Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın 2000 yılındaki Bint Cübeyl konuşmasına da atıfta bulunduğu görülüyor. Kaani’nin, “2000 yılını ve Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın Bint Cübeyl’deki tarihi vasiyetini unutmayın; o vaat hâlâ canlıdır ve hiç şüphe yok ki o sahne bir kez daha tekrarlanacaktır” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Nasrallah’ın 2000 yılında İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilmesinin ardından Bint Cübeyl’de yaptığı konuşmada, işgalin sona ereceğine dair verdiği mesajın, bugün de direniş cephesinde bir mihenk taşı olarak görüldüğü belirtiliyor.

Aşura mesajı ve direniş vurgusu

Açıklamada yoğun biçimde Aşura ve Kerbela referanslarına yer verildiği gözlemleniyor. Kaani’nin, İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela’daki mücadelesini, günümüzdeki direniş anlayışıyla ilişkilendirdiği ve bu bağlamda işgal güçlerine karşı mücadelenin meşruiyetini vurguladığı ifade ediliyor. “Her gün Aşura, her toprak Kerbela” ifadesiyle, zulme karşı durmanın zaman ve mekânla sınırlı olmadığı mesajının verilmek istendiği kaydediliyor.

Bu açıklamaların, İsrail’in Lübnan’daki varlığına ve son dönemdeki askeri hareketliliğine karşı bir uyarı niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Bölgesel bağlam ve İran’ın duruşu

Kaani’nin bu uyarılarının, İsviçre’nin Bürgenstock kentinde Lübnan ateşkesi için yeni bir denetim mekanizması oluşturulduğunun duyurulmasının ardından geldiği belirtiliyor. Yeni mekanizmada İran’ın doğrudan rol alması ve İsrail’in mekanizmanın dışında bırakılması, Tahran’ın Lübnan’daki siyasi ve askeri denklemlerdeki ağırlığını artıran bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Analistler, Kaani’nin açıklamalarının, İran’ın Lübnan’daki direniş eksenine verdiği desteğin devam edeceğine yönelik bir mesaj olduğunu ifade ediyor. Açıklamanın, aynı zamanda İsrail’in Lübnan’a yönelik olası müdahalelerine karşı Tahran’ın tavrını netleştirdiği ve sahadaki müttefiklerine moral desteği sağladığı aktarılıyor.