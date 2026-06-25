Soykırım finansörü Trump yine kendini övdü: 3000 yılın ardından barış getiriyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:onald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin 250’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada, İran ile imzalanan mutabakatı överken abartılı ifadeler kullandı. Trump’ın, “Hiçbir Amerikan başkanının başaramadığı bir şeyi başardık” ve “Orta Doğu’da 3000 yıl içinde ilk kez barışın eşiğindeyiz” şeklindeki iddiaları, sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığı gerekçesiyle tepkilere yol açıyor.

Minab Katliamı ve savaş suçları iddiaları

Trump’ın barış ve refah vurgusu yaptığı bu konuşma, İran’ın Minab kentinde bir okula düzenlenen ve uluslararası medya kuruluşlarının ABD ordusunu işaret ettiği saldırının gölgesinde gerçekleşti. Reuters, New York Times ve BBC’nin yayımladığı görüntüler ile Tomahawk füzelerine ilişkin incelemeler ışığında, saldırının faili olarak Amerikan ordusunu gösteren bulgulara yer verildiği hatırlatılıyor.

Trump’ın Minab saldırısına ilişkin “raporu okumadım” ve “bizim olduğunu sanmıyorum” şeklindeki savunması, sorumluluktan kaçış olarak değerlendiriliyor. Bir okulun hedef alınması ve sivillerin katledilmesi, savaş hukuku bağlamında ağır ihlaller arasında sayılırken, Washington’un konuya ilişkin muğlak yaklaşımının uluslararası hukuku hiçe sayan bir anlayışı yansıttığı ifade ediliyor.

Gazze Soykırımına verilen destek

Trump yönetiminin, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına sağladığı koşulsuz siyasi ve askeri desteğin, uluslararası hukuka göre soykırım olarak nitelendirilen eylemlerin devam etmesine olanak tanıdığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında, Gazze’de sivillerin, kadın ve çocukların hedef alındığı, hastanelerin ve okulların vurulduğu, insani yardımların engellendiği yönündeki bulgulara yer verildiği hatırlatılıyor.

Gazze’de iki milyondan fazla Filistinlinin açlık, susuzluk ve hastalıkla karşı karşıya bırakıldığı, temel yaşam malzemelerine erişimin engellendiği ifade ediliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail’in eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar ve aldığı ihtiyati tedbir kararları hatırlatılırken, Washington’un bu kararları görmezden gelerek İsrail’e askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam ettiği aktarılıyor.

Eleştirmenler, Trump’ın Gazze’deki soykırıma verdiği desteğin, İran’daki sivil katliamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, yönetimin insan hakları ve uluslararası hukuk konusundaki çifte standardını açıkça ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bir yandan “barış” ve “refah” vaat eden, diğer yandan soykırım suçlarına ortak olan bir başkanın söylemlerinin samimiyeti sorgulanıyor.

“Barış” söyleminin arka planı

Trump’ın “3000 yıl” ve “tarihi” gibi abartılı ifadelerle kamuoyunu ikna etmeye çalıştığı, ancak mutabakatın uygulanmasına yönelik pek çok belirsizliğin bulunduğu aktarılıyor. Daha önce Trump’ın Lübnan’daki ateşkes ihlallerine yönelik tutumu ve İsrail’in saldırgan politikalarına verdiği destek de hatırlatılıyor.

Gözlemciler, Trump’ın açıklamalarının Washington’un İran’a yönelik “maksimum baskı” politikalarının ardından geldiğine ve Tahran’ın son dönemde Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik uyarıları ile Lübnan ateşkes mekanizmasındaki rolü gibi gelişmelerle aynı döneme denk geldiğine dikkat çekiyor. Bu tablonun, Trump’ın barış iddialarının samimiyetini sorgulatan bir zemin oluşturduğu belirtiliyor.

Savaş ve soykırıma destek eleştirileri

Eleştirmenler, Trump yönetiminin İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki operasyonlarına verdiği koşulsuz desteğin bölgede binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını hatırlatıyor. UNICEF Sözcüsü James Elder’ın, Gazze’de ateşkesin “acımasız ve ölümcül bir yanılsama” olduğunu ve her gün ortalama bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirten açıklamaları, Trump’ın barış söylemiyle çarpıcı bir tezat oluşturuyor.

Elder’ın, Gazze’de 10 evden 9’unun hasar gördüğü veya yıkıldığı, aynı şekilde 10 hastane ve okuldan 9’unun hasarlı ya da kullanılamaz durumda olduğu yönündeki tespitleri hatırlatılıyor. Bu tablonun, Trump’ın “ekonomik sıçrama” ve “refah” vaatleriyle bağdaşmadığı, savaşın yalnızca bölge halklarına değil, Amerikan ekonomisine de ağır bedeller ödettiği ifade ediliyor.