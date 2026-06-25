New York Times: İran-ABD müzakerelerinde “anlatı savaşı” yaşanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York Times gazetesinin haberine göre, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakereler sırasında ABD'nin kamuoyunu kendi lehine şekillendirmek ve müzakere sürecine ilişkin kendi anlatısını hakim kılmak için medya üzerinden bir rekabet yürüttüğü belirtiliyor. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın geniş kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiği yönündeki iddiasına ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Amerikalı ve Katarlı yetkililerin İran varlıklarının serbest bırakılması sürecini denetleyeceği açıklamasına yer verildiği aktarılıyor.

Ancak Tahran yönetiminin her iki iddiayı da yalanladığı ve bu konularda henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını vurguladığı kaydediliyor. New York Times’ın analizine göre, Trump’ın üslubunun sıklıkla, arzu ettiği sonuçları taraflar arasında mutabık kalınmış kesin anlaşmalar olarak sunma eğiliminde olduğu; bu stratejinin karşı tarafı taahhüt altına sokmayı amaçladığı ifade ediliyor. Buna karşılık İranlı yetkililerin de bu yöntemi fark ettiği ve Washington’un bazı iddialarını hızlı ve aleni şekilde yalanlayarak nihai anlaşma öncesinde taahhüt altına girilmesini engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

Brookings Enstitüsü İran uzmanı Suzanne Maloney’nin, taraflar arasında müzakere sürecine ilişkin bir “anlatı savaşı” yaşandığını ve her iki tarafın da ihtilaflı konularda kendi yorumunu kamuoyuna kabul ettirmeye çalıştığını ifade ettiği aktarılıyor. Maloney’nin değerlendirmesine göre, Washington’un iddiaları ile Tahran’ın yalanlamaları arasındaki belirgin çelişkiler, taraflar arasında hâlâ çözülememiş temel anlaşmazlıkların bulunduğuna işaret ediyor.

Nükleer denetimler ve varlıkların serbest bırakılması konularında engeller devam ediyor

New York Times’ın haberinde, nükleer denetimlerin kapsamı, İran’ın serbest bırakılan varlıklara erişim yöntemi ve bu kaynakların nasıl harcanacağı konularında taraflar arasında önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu vurgulanıyor. Uzmanların, bu konulardaki anlaşmazlıkların henüz çözülmediğini ve nihai bir anlaşmaya ulaşmanın, tarafların resmi açıklamalarında yansıtılandan daha zor ve uzun sürebileceğini belirttiği ifade ediliyor.