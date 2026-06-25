İran ve Umman’dan Hürmüz koordinasyonu: 60 günlük ortaklık vurgusu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Buseydi arasında 25 Haziran 2026 sabahı gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren konuların ele alındığı belirtiliyor. Görüşmede, iki bakanın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin son durumu ve 60 günlük süre için öngörülen geçici düzenlemeleri değerlendirdiği ifade edildi.

Tarafların, bu kapsamda koordinasyonların, ikili istişarelerin ve teknik ile uzman düzeyindeki etkileşimlerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı aktarılıyor. Arakçi ve el-Buseydi’nin, İran heyetinin Muskat’a gerçekleştirdiği son ziyaretin sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ve diplomatik kanallar ile iki ülke arasındaki iş birliğinin devamı yoluyla ortak menfaatleri ilgilendiren konuların takibine devam edilmesi hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Bölgesel bağlam ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler

Görüşmenin, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik ve geçiş düzenlemelerine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geldiği gözlemleniyor. İran’ın, boğazdaki deniz trafiğinin yönetiminde kendi belirlediği rotaları esas aldığı ve bu konudaki hassasiyetini koruduğu daha önceki açıklamalarda ifade edilmişti. Umman ile yürütülen bu temasların, Tahran’ın bölgesel denklemlerdeki diplomatik manevra kabiliyetini pekiştiren bir adım olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü pekiştirme kararlılığının, savaş sonrası dönemde elde ettiği stratejik kazanımlar arasında sayıldığı hatırlatılıyor. Tahran yönetiminin, boğazın yönetiminde aktif rol oynama ve bu konuda bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirme yönündeki adımlarının, Washington’un bölgedeki dayatmacı politikalarına karşı bir denge unsuru olarak öne çıktığı ifade ediliyor.