Trump’tan İran Açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere en az dört tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattığını ve insansız hava araçlarından birinin bir kargo gemisinin üst güvertesine isabet ettiğini söyledi.