Trump’tan İran Açıklaması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere en az dört tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattığını ve insansız hava araçlarından birinin bir kargo gemisinin üst güvertesine isabet ettiğini söyledi.
Trump, Truth Social platformunda şunları yazdı:
Hasar oluştu, ancak gemi yoluna devam edebildi. Diğer üç insansız hava aracını düşürdük. Açıkçası, bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlali.
İran Devrim Muhafızları durdurmuştu
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü bildirilmişti.
İran devlet televizyonda yer alan haberinde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü kaydedildi.
‘Yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden’
Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.
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