Velayeti’den Hürmüz Boğazı Vurgusu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dış Politika Grubu’nun bildirdiğine göre; İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Fars Körfezi kıyısındaki Arap devletlerinin bugünkü istikrarı, İran’ın bölgenin şah damarı olan Hürmüz Boğazı üzerindeki asırlık yönetimine borçludur; Batı’nın bölge için barbarlık ve yağmadan başka hiçbir kazanımı olmamıştır.”

Velayeti açıklamasının devamında, Bölgenin “çevre sakinleri ve siyasi küçükleri” ısmarlama bildirilerle teselli olmasın bilin ki varlığınız bu sofradan dökülen kırıntılarla beslenmektedir” dedi.

Ali Ekber Velayeti sözlerini şöyle tamamladı: “Büyük denklemler yeniden şekillenirken, kıyıda köşede kalan küçük aktörlerin masada yeri yoktur; elenirler. Onların stratejik varlığı, Tahran’ın sabır ve tahammül sınırlarına borçludur.”