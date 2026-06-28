Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde Muharrem matemi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Matem programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından Ehlibeyt Alimi İbrahim Aras, cemaate hitap ederek Kerbela olayının meydana geldiği dönemde Kufe'deki ortamı anlattı. "Ne oldu da peygamberimizden çok kısa süre sonra İmam Hüseyin bu şekilde şehit edildi?" sorusuna cevap aradı konuşmasında. Bugün alınacak derslere dikkat çekti.

O dönem İslam dünyasının genelinin de ‘vefasız’ olarak bilinen Kufe halkı gibi olduğunu ifade etti. Peygamber ailesinin Mekke'de bile güvende olmadığını dile getirdi. "Kufe halkı İmam Hüseyin'i tanıyordu ama bu durum onu şehit etmelerine engel olmadı. Sebeplerinden biri basiretsizlikti. Hakikati gönül gözüyle görebilme kabiliyetinden yoksundular. Bizim de bugün dikkat etmemiz gereken konulardan biri de bu. Basiretin olması için nefsimizle olan savaşı kazanmamız gerekir. O dönemin insanları ölümle tehdit edildi ya da parayla satın alındı. Biz bugün kendi nefsimizle olan büyük cihadı kazanabilirsek zamanımızın imamının gelişine hazır olabiliriz" dedi.

Konuşmanın ardından okunan mersiyelerde, mescidi dolduran Ehlibeyt dostları duygu dolu anlar yaşadı, gözyaşı döktü.

Programın son bölümünde ise sinezenler okundu. Mescidi dolduran kalabalık, sinelerine vurarak Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için yas tuttu. Kapanışta edilen dualarla birlikte program sona erdi.