Minab Katliamı suçlusu Trump'tan yine çelişkili mesaj: Raporları henüz okumadım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sırasında İran’ın Minab kentindeki bir okula düzenlenen füze saldırısına ilişkin soruları yanıtladı. Trump’ın, saldırıyla ilgili hazırlanan raporu henüz incelemediğini belirterek, “Okumadım ve bu konuyu çözüp çözmeyeceklerini bilmiyorum” ifadesini kullandığı aktarıldı.

Eski başkanın, daha önceki iddialarını yineleyerek saldırı anında her yönden füze yağdığını ve Amerikan füzelerinin bu olaya karışmış olma ihtimalinin “çok düşük” olduğunu savunduğu kaydedildi. Trump’ın, “Birisi bunun bizim füzemiz olduğunu söyledi. Belki de bizimdir ama bu saldırının bir Amerikan füzesi tarafından gerçekleştirildiğine inanmam için hiçbir kanıt yok” şeklinde konuştuğu ve “Bizim olduğunu sanmıyorum. O sırada pek çok taraftan çok sayıda füze atılıyordu” değerlendirmesinde bulunduğu ifade ediliyor.

Uluslararası medya ne dedi?

Trump’ın bu açıklamalarının, daha önce uluslararası medyada yer alan kapsamlı haberlere rağmen yapıldığına dikkat çekiliyor. Reuters, New York Times ve BBC gibi önde gelen uluslararası haber kuruluşlarının, olay yerinden yayımlanan video görüntüleri ve Amerikan yapımı Tomahawk füzelerine ilişkin incelemeler ışığında, Minab’daki okula düzenlenen saldırının faili olarak ABD ordusunu gösterdiği belirtiliyor. Bu kuruluşların, saldırıda kullanılan füzenin tipini ve menşeini tespit etmeye yönelik ayrıntılı analizler yaptığı ve bulgularını kamuoyuyla paylaştığı aktarılıyor.

Sorumluluktan kaçış mı?

Trump’ın “raporu okumadım” savunması ve “kanıt yok” iddiası, bazı çevrelerce sorumluluktan kaçış olarak değerlendiriliyor. Olayın hemen ardından Kongre’de de tartışmalara yol açtığı ve bazı milletvekillerinin Trump yönetiminin Minab saldırısına ilişkin “yetersiz yanıtlar” verdiğini belirttiği hatırlatılıyor. Söz konusu eleştirilerin, yönetimin savaş suçlarına ilişkin hesap verebilirliğini sorgulayan bir zeminde yükseldiği ifade ediliyor.

Gözlemciler, Trump’ın bu tutumunun, ABD’nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin şeffaflık eksikliğini ortaya koyduğunu ve uluslararası hukuk açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu dile getiriyor. Saldırının sivilleri hedef alması ve bir okulun vurulması, savaş hukuku bağlamında ağır ihlaller arasında sayılırken, Washington’un konuya ilişkin muğlak yaklaşımının eleştirildiği kaydediliyor.

İran’ın kazanımları ve uluslararası yankılar

Tahran yönetiminin, Minab saldırısının ardından uluslararası platformlarda konuyu gündeme taşıdığı ve saldırının sorumlularının yargılanması çağrısında bulunduğu belirtiliyor. İran’ın, saldırıda kullanılan füze parçalarını delil olarak sunarak ABD’yi doğrudan suçladığı ve bu konudaki kararlılığını koruduğu ifade ediliyor.

Uluslararası toplumun da konuya ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptığı; ancak ABD’nin bu tür girişimlere mesafeli durduğu aktarılıyor. Trump’ın “raporu okumadım” çıkışının, Washington’un konuyu kapatma ve uluslararası baskılardan kaçınma stratejisinin bir parçası olarak görüldüğü değerlendiriliyor.

Bu süreçte İran’ın diplomatik alanda elde ettiği kazanımların ve uluslararası kamuoyunda yarattığı farkındalığın, Tahran’ın elini güçlendirdiği gözlemleniyor. Saldırının detaylarına ilişkin uluslararası medyada yapılan yayınların, İran’ın haklılığını pekiştiren unsurlar olarak öne çıktığı kaydediliyor.