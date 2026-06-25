İran'a karşı savaşın astronomik bedeli ABD siyasetinde kriz yarattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların maliyetinin, Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde siyasi arenada hararetli bir çekişme konusu haline geldiği ifade ediliyor. Savaşın muhalifleri, bu çatışmanın ABD, İsrail ve Arap ülkelerini savaş öncesine kıyasla daha zayıf bir konuma sürüklediğini; buna karşın Tahran yönetiminin stratejik üstünlüğü ele geçirdiğini ileri sürüyor.

Başlangıçta 29 milyar dolar olarak telaffuz edilen resmi ön tahminlerin, şimdiden yüz milyarlarca dolara dayandığı belirtiliyor. Wall Street Journal’ın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre’ye savaşla ilgili harcamaları karşılamak üzere 80 milyar dolarlık ilave bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Bu talebin, halihazırda federal bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu ve yasa koyucular arasında endişeye yol açtığı kaydediliyor.

Bu arada Moody’s kredi derecelendirme kuruluşunun yaptığı hesaplamaya göre, savaşın başlamasıyla birlikte artan akaryakıt (özellikle benzin), kimyevi gübre ve diğer emtia fiyatları nedeniyle ABD ekonomisinin yaklaşık 132 milyar dolarlık bir kayba uğradığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu maliyetin enflasyon ve artan yaşam giderleriyle boğuşan Amerikalı haneler üzerinde doğrudan bir baskı oluşturduğunu ve seçim atmosferinde hükümete yönelik öfkeyi tırmandıran bir unsur olduğunu vurguluyor.

Çifte standart ve stratejik çıkmaz

Batılı diplomatik kaynakların operasyonları “yayılmanın önlenmesi” söylemiyle savunduğu belirtilirken, analistler bu stratejinin artan maliyetler karşısında sorgulanır hale geldiğini kaydediyor. Eleştirmenler, bu hamlelerin müttefikleri dahi rahatsız eden bir “emperyalist dayatma” niteliği taşıdığını ve mevcut verilerin savaşın hiçbir hedefine ulaşamadığını gösterdiğini ifade ediyor. Özellikle, Washington’un İsrail’in bölgesel operasyonlarına karşı sessiz kalırken İran’a yönelik bu denli yüksek maliyetli bir angajmana girmesinin, çifte standart eleştirilerini yeniden alevlendirdiği dile getiriliyor.

İran’ın kazanımları masada

Tüm bu ekonomik kayıplara rağmen İran’ın sahada ve diplomaside elde ettiği kazanımların, ABD’nin hesaplarını altüst ettiği gözlemleniyor. Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü pekiştiren Tahran yönetiminin, savaş tazminatı ve egemenlik gibi taleplerle müzakere masasında güçlü bir konumda olduğu aktarılıyor. Savaş karşıtı çevreler, mevcut gidişatın, ABD’nin geleneksel askeri güç kullanma stratejisinin iflasını tescil ettiğini ve bölgedeki dengelerin İran lehine değiştiğini belirtiyor.