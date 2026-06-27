İsrail-Lübnan Anlaşması: “Stratejik Kazanım” mı, Kırılgan Bir Fırsat mı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimlerin gölgesinde imzalanan İsrail-Lübnan anlaşması, diplomasi kulislerinde farklı açılardan değerlendiriliyor. İsrail cephesinden gelen analizler, anlaşmanın yalnızca kağıt üzerinde bir mutabakat değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik hedeflere hizmet edebilecek bir kazanım olduğuna işaret ediyor.

İsrail kamu yayıncısı KAN’ın diplomasi ve siyasi işler muhabiri Gili Cohen’in değerlendirmelerine göre, anlaşma İsrail’in bölgesel güvenlik ve ekonomik çıkarları açısından kritik bir hamle. Cohen, Tel Aviv perspektifinden bakıldığında, bu sürecin yıllardır süren belirsizlik ortamında nadir bulunan “stratejik bir fırsat” penceresi açtığını vurguluyor.

Ancak uzmanlar, bu olumlu tablonun yanında ihtiyatlı bir yaklaşımı da elden bırakmıyor. Anlaşmanın imzalanmış olmasının, sahadaki gerçeklikleri anında değiştireceği anlamına gelmediğine dikkat çeken analistler, başarının birçok değişkene bağlı olduğunu belirtiyor. Bölgedeki istikrarsız dinamikler ve tarafların anlaşmanın şartlarına ne ölçüde sadık kalacağı, bu “tarihi fırsatın” kalıcılığını belirleyecek temel faktörler olarak öne çıkıyor.

Cohen, anlaşmanın uygulanma sürecinde karşılaşılabilecek olası aksaklıkların, diplomatik başarının önüne geçebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Güvenlik ve uygulama mekanizmalarının etkinliğinin, önümüzdeki dönemde anlaşmanın kaderini tayin edeceğine vurgu yapılıyor.

Diplomatik gözlemciler, tarafların önümüzdeki süreçte atacağı adımların, bu anlaşmanın sadece bir “taktiksel rahatlama” mı yoksa gerçekten “kalıcı bir bölgesel düzenleme” mi olacağını göstereceğini ifade ediyor. İsrail tarafında beklentiler yüksek olsa da, sahadaki gelişmelerin anlaşmanın stratejik hedeflerle uyumlu ilerleyip ilerlemeyeceğini zaman gösterecek.