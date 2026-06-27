Hizbullah'tan Lübnan hükümetine mesaj: Anlaşma iç savaş tuzağı, İsrail'e güvenmeyin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Lübnan’da siyasi gerilim, başkent Washington’da imzalanan çerçeve anlaşma sonrası tırmanmaya devam ediyor. Hizbullah’a bağlı Vefa Direniş Fraksiyonu üyesi Hasan Fadlallah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya seslenerek, “Kendinle anlaştın” değerlendirmesinde bulundu.

Fadlallah, anlaşmaya taraf olan Lübnan hükümetinin karar alma yetkisinin bulunmadığını savunarak, “Netanyahu, İsrail toplumuna müjde vermekte acele etmemeli. İsrail ile düşmanlık devam edecek ve düşmanla el sıkışan kişi suçlarına ortak olur” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın hukuki meşruiyetini sorgulayan Fadlallah, Lübnan Anayasası’nın 52. maddesine atıfta bulunarak, İsrail ile doğrudan müzakerelerin bu maddeye aykırı olduğunu ve hiç kimsenin İsrail ile düşmanlığı kaldıramayacağını belirtti. Fadlallah, mevcut hükümetin “yasallıktan yoksun” olduğunu ve Washington’da imzalanan metnin ancak ABD desteğiyle bir iç savaş çıkarılarak uygulanabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, daha önce İsrail medyasında yer alan “Lübnan ordusunu Hizbullah’a karşı kullanma” ve “barış bahanesiyle iç savaş yaratma” yönündeki analizlerle örtüştüğü gözlemleniyor.

Fadlallah, Washington’daki süreci “İslamabad sürecini askıya alma çabası” olarak nitelendirirken, Hizbullah’ın bu anlaşmanın uygulanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. “Ana etken sahadır ve biz sahaya hakimiz” diyen Fadlallah, Lübnan devletine topraklarını yıkma izni vermeyeceklerini ve hükümetin iradesini Lübnan halkına dayatamayacağını kaydetti. Fadlallah, Lübnan ordusuna karşı çatışma arayışında olmadıklarını, ordunun görevini en iyi şekilde yaptığını, ancak “ordu, direniş ve milletin” kalacağını vurguladı.

Zıt görüş ve anlaşmanın tutarsızlığı

Batılı diplomatlar ve anlaşmayı savunan çevreler, metnin “Lübnan’da istikrarı sağlayacağı ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması için zemin hazırlayacağı” yönünde açıklamalar yapıyor. Ancak Fadlallah’ın açıklamaları ve İran’ın bu dosyadaki net tutumu, anlaşmanın uygulanabilirliğine ilişkin ciddi engeller bulunduğunu gözler önüne seriyor.

Fadlallah, İran’ın tutumunun “açık” olduğunu ve Tahran yönetiminin, İsrail Lübnan topraklarından çekilmeden hiçbir anlaşmayı imzalamayacağını hatırlattı. Bu durum, İran’ın bölgesel nüfuzunu ve Lübnan’daki belirleyici rolünü yeniden teyit ederken, ABD ve İsrail’in dayatmaya çalıştığı yeni çerçevenin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Fadlallah, Hizbullah bakanlarının hükümetteki varlığının “belirli hesapları” olduğunu ve bu varlığın hükümetin kararlarına onay anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi. Lübnan hükümetinin, Hizbullah’ın direnişi ve İran’ın desteği karşısında Washington’da imzalanan metni hayata geçirme kapasitesinin bulunmadığı, Fadlallah’ın mesajının özünü oluşturuyor.