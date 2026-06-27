İran'dan BM’ye: Washington’un saldırganlığına karşı sorumluluğunuzu yerine getirin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, 6 Temmuz Cuma akşamı ABD ordusunun İran’ın güney kıyılarındaki birkaç noktaya düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı bir bildiri yayımladı. Açıklamada, saldırıların “vahşi” olduğu ve “İran’ın kıyı gözetleme tesislerini” hedef aldığı belirtilerek, bu eylemin BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık ihlali olduğu ifade edildi. Ayrıca saldırının, 28 Haziran’da imzalanan savaşı sona erdirme mutabakatının birinci maddesini de açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, “İşgalci ve apartheid Siyonist rejimin” de ABD ile koordineli olarak Lübnan’a saldırı düzenlediği ve bunun da söz konusu mutabakatın birinci maddesinin ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu saldırıların Washington ile Tahran arasında Nisan ayı başında varılan ateşkesi bir kez daha sekteye uğrattığı belirtiliyor.

Meşru müdafaa vurgusu

Tahran yönetimi, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti, egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını tüm gücüyle savunacaktır” ifadesine yer verdi. İran’ın silahlı kuvvetlerinin ABD saldırganlarıyla bağlantılı hedeflere yönelik savunma hamlelerinin bu temelde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun doğuracağı sonuçların sorumluluğunun “saldırgan ve antlaşma bozucu ABD rejimine” ve İran’a karşı işlenen saldırgan eylemlerde her şekilde işbirliği yapan taraflara ait olduğu ifade edildi.

Basra Körfezi’nin güney kıyısındaki ülkelere uyarı

Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, Basra Körfezi’nin güney kıyısında yer alan tüm ülkelere “iyi komşuluk ilkesine” bağlı kalmaları ve “saldırgan tarafların İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan eylemler gerçekleştirmek için kendi topraklarını ve imkânlarını kullanmalarını engelleme” yönündeki temel uluslararası hukuk ilkesine riayet etmeleri çağrısında bulunuldu.

Uluslararası topluma çağrı

Bakanlık, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi ve diğer ilgili uluslararası kurumlara da seslenerek, “ABD’nin BM Şartı ve uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını ağır ihlaline kayıtsız kalmamaları” ve “bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri” talebinde bulundu.