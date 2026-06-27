Trump'ın çelişkili söylemleri ve tutarsız politikaları yine gündemde: Yenilgiyi örtbas ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump'ın İran ve bölge politikalarında sergilediği tutarsız tutum, gözlemciler tarafından stratejik bir başarısızlığın işareti olarak değerlendiriliyor. Bir sabah İran'ın füze kapasitesini "yok etmekten" bahseden Trump'ın, aynı gün öğleden sonra "İran'ın füze sahibi olması doğal çünkü diğer ülkelerin de var" şeklinde taban tabana zıt bir açıklama yaptığı kaydediliyor. Aynı gün içinde Avrupa ülkelerini İran'a karşı savaşa çağıran Trump'ın, akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dünyanın petrol sıkıntısı ve ekonomik durgunlukla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu aktarılıyor.

Bu çelişkili açıklamaların, ABD dış politikasının artık ilkelerden değil, anlık kararlardan ve gelgitlerden oluştuğu yönündeki eleştirileri güçlendirdiği ifade ediliyor.

Minab'daki okul saldırısı ve sivil katliamı

Trump'ın, İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe okuluna düzenlenen ve 168 çocuğun şehit olduğu saldırıya ilişkin sözleri büyük tepki çekti. Trump'ın saldırıyı değerlendirirken, "Savaşta pek çok şey olur, okul hedef alınabilir" dediği ve bu durumu "olağan" olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

Analistler, bu ifadelerin sivil katliamlarını meşrulaştırma çabası olarak görüldüğünü ve uluslararası hukuk açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade ediyor. Savaş suçları uzmanları tarafından, okul gibi sivil tesislerin hedef alınmasının Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlali olduğu hatırlatılıyor.

B-1 Köprüsü itirafı: İran'ın mühendislik başarısı

Trump'ın, İran'ın inşa ettiği B-1 Köprüsü'nü tanımlarken kullandığı ifadeler ise dikkat çekici bulunuyor. Trump'ın, "B-1 Köprüsü, New York'taki George Washington Köprüsü'nün eşdeğeriydi" dediği aktarılıyor. Bu karşılaştırmanın, uzun yıllar süren ağır yaptırımlara rağmen İran'ın mühendislik alanında kaydettiği ilerlemenin dolaylı bir itirafı olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

George Washington Köprüsü'nün, Manhattan'ı New Jersey'e bağlayan ve 36 metre genişliğinde, 184 metre yüksekliğinde, 8 şeritli devasa bir yapı olduğu hatırlatılıyor. Trump'ın bu benzetmeyi yapmak zorunda kalmasının, İran'ın altyapı kabiliyetine duyulan hayranlığın ve tahminlerin ötesindeki başarının bir göstergesi olarak yorumlandığı ifade ediliyor.

Avrupa ile gerilim ve yalnızlaşan ABD

Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik eleştirileri ve onları savaşa dahil etme çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Trump'ın Avrupa'ya yönelik, "Enerjiden endişeleniyorsanız, gidin Hürmüz Boğazı'nı kendiniz açın, zor kısmı biz yaptık" şeklindeki sözlerinin, Avrupalı müttefikler tarafından olumsuz karşılandığı aktarılıyor.

Avrupa ülkelerinin, tüm tehditlere rağmen Trump'ı bölgedeki savaşta yalnız bıraktığı ve bu durumun Amerikan medyasında alay konusu olduğu kaydediliyor. Jimmy Fallon gibi ünlü talk show sunucularının programlarında bu yalnızlığı ele alan espriler yaptığı belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı: Tehditler ve geri adımlar

Hürmüz Boğazı krizinin, Trump'ın söylemleriyle eylemleri arasındaki uçurumu en açık şekilde gösterdiği ifade ediliyor. Trump'ın önce "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı yok" dediği, ardından İran'a 48 saat süre vererek "ya anlaş ya boğazı aç yoksa cehennemi yaşarsın" şeklinde tehditler savurduğu hatırlatılıyor. Ancak bu tehditlerin sonuçsuz kaldığı ve boğazın kapalı kalmaya devam ettiği belirtiliyor. Bunun sonucunda ABD içinde benzin fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığı ve bu durumun Trump yönetimine yönelik eleştirileri artırdığı kaydediliyor.

Trump-İsrail gerilimi: İki "kaybeden" arasındaki suçlamalar

Trump'ın İsrail ile ilişkilerinde de gerilim yaşandığı gözlemleniyor. Trump'ın, "Trump olmasaydı İsrail olmazdı" dediği ve "tüm olayları biz yönetiyoruz, onlar değil" şeklinde İsrail'i küçük düşürücü ifadeler kullandığı aktarılıyor.

Buna karşılık İsrail Hayom gazetesinde yer alan analizlerde, Trump'ın "hain" olarak nitelendirildiği ve "İsrail Trump'tan önce de vardı, sonra da olacak" şeklinde karşılık verildiği belirtiliyor.

Gözlemciler, bu karşılıklı suçlamaların, savaşta başarısız olan iki tarafın kendi başarısızlıklarını diğerine yıkma çabası olduğu şeklinde değerlendiriliyor. "Zafer" değil, "daha az yenilgi" üzerinden yürütülen bu tartışmanın, tarafların bölgedeki çöküşünü gözler önüne serdiği ifade ediliyor.