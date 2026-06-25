Kerbela ve Aşura: Merasimler milyonluk katılımlarla icra ediliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'da milyonlarca matem ehli, Hazreti Muhammed'in torunu, üçüncü Şii İmamı Hz. Hüseyin'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Aşura merasimlerine katıldı.

Hicri takvimin Muharrem ayının onuncu günü olan Aşura münasebetiyle ülke genelinde düzenlenen törenlerde milyonlarca kişi siyah giysilerle yas programlarında yer aldı. Matem merasimlerinde sinezen törenleri düzenlendiği, mersiyeler okunduğu ve Kerbela faciasının anıldığı bildirildi.

Tarihi kaynaklara göre İmam Hüseyin ve 72 yareni, miladi 680 yılında Kerbela'da Emevi hükümdarı Yezid'in ordusuna karşı hak ve adalet uğruna verdikleri mücadele sırasında şehit edilmişti. Bu hadisenin, İslam dünyasında zulme karşı direnişin en önemli sembollerinden biri olarak kabul edildiği ifade ediliyor.

İran'ın şehir ve kasabalarında düzenlenen yürüyüş ve matem programlarında, hayırseverler tarafından "nezri" olarak bilinen adak yemeklerinin vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı aktarıldı. Bu geleneğin, Hz. Hüseyin'in temsil ettiği dayanışma ve fedakârlık anlayışının bir yansıması olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Ülke genelinde matem topluluklarının oluşturduğu kalabalıkların, ilahiler ve mersiyeler eşliğinde Kerbela şehitlerini andığı belirtildi.

Tasua ve Aşura merasimleri yoğun katılımla gerçekleştirildi

Aşura'dan bir gün önce idrak edilen Tasua gününde ise Hz. Abbas'ın fedakârlığının anıldığı bildirildi. Rivayetlere göre Hz. Abbas'ın, Kerbela'da günlerdir susuz bırakılan kadın ve çocuklara su ulaştırmaya çalışırken şehit düştüğü hatırlatıldı.

Muharrem ayının ilk on gününde devam eden matem programlarının Aşura günüyle zirveye ulaştığı ifade edilirken, dünyanın farklı ülkelerindeki Şii Müslümanların da benzer törenler düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan yüz binlerce ziyaretçinin İran ve çeşitli ülkelerden Irak'ın Kerbela kentine giderek Hz. Hüseyin Türbesi'nde Aşura merasimlerine katıldığı kaydedildi.

Analistler, Muharrem ve Aşura merasimlerinin yalnızca dini bir yas programı olarak değil, aynı zamanda hak ile batıl arasındaki mücadelenin, adalet arayışının ve zulme karşı direnişin sembolik ifadesi olarak değerlendirildiğini belirtiyor.