İran'dan Körfez İşbirliği Konseyi bildirisine tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 25 Haziran 2026 tarihli ortak bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, söz konusu bildiride yer alan ifadelerin "müdahaleci, sorumsuz ve kışkırtıcı" olduğu kaydedilirken, Washington yönetiminin bölgedeki "düşmanca ve müdahaleci" tutumunun sürdürülmesi halinde bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı hatırlatıldı.

ABD'nin bölgedeki varlığı 'naif ve bölücü' bulundu

Bildirideki "Amerika'nın Körfez ülkelerinin güvenliğine kalıcı bağlılığı" ifadesine ilişkin olarak Tahran yönetimi, bunun "gerçeğin çarpıtılmasından ve boş laf kalabalığından ibaret olduğu" görüşünü dile getirdi. Açıklamada, ABD'nin bölge ülkelerindeki askeri varlığının artık herkes tarafından görüldüğü üzere "bölge halklarına yük olmaktan ve güvensizlik ile bölünmeye yol açmaktan başka bir işe yaramadığı" ifade edildi.

İran'ın 28 Şubat - 8 Nisan 2026 tarihleri arasında uğradığı saldırılar sırasında ABD'nin bölgedeki üs ve askeri imkânları kullanması, Washington'un "bölge ülkelerinin güvenliğine ve aralarındaki ilişkilere hiçbir değer atfetmediğinin" kanıtı olarak gösterildi. Bu çerçevede, savaş sırasında toprakları ve imkânları Amerikan-İsrail saldırganları tarafından İran'a karşı kullanılan Körfez ülkelerine, tutumlarını gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı. Açıklamada, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkesi gereğince KİK üyesi devletlerin, topraklarının üçüncü taraflarca İran'a karşı yasa dışı eylemler için kullanılmasına izin vermeme yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

Nükleer program ve 'İran korkusu' söylemi eleştirildi

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail tarafından İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında tekrarlanan "büyük yalanı" da sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, KİK ülkelerine ABD ile birlikte İran'ı tehdit olarak gösterme çabalarına ortak olmak yerine, "Batı Asya'nın nükleer silahlardan arındırılması" girişiminde Tahran'a katılmaları ve Washington'u bu yöndeki çabaları engellemekten vazgeçirmeye zorlamaları önerildi.

Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin ancak "karşılıklı güven inşası ve bölge ülkeleri arasında işbirliği yoluyla ve Amerika'nın yıkıcı müdahalelerinden uzak" bir şekilde sağlanabileceği belirtildi. Bildirideki "İran'dan kaynaklanan tehditler" ifadesinin, yıllardır İsrail ve ABD tarafından "İran korkusu" yaratmak amacıyla kullanılan basmakalıp bir söylem olduğu ifade edilirken, Tahran yönetiminin savunma kabiliyetlerinin tehdit olarak tanımlanmasının "şiddetle kınandığı" kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin Körfez ülkelerini "böl ve yönet" politikasıyla "tehlikeli ve sonsuz bir silahlanma yarışına" sürüklediği ve Batı Asya'yı "devasa bir silah deposuna" dönüştürdüğü belirtilirken, bu koşullar altında İran'ın füze ve insansız hava aracı programları hakkında konuşmanın "sorumsuzca" olduğu ve "kesinlikle kınanması gerektiği" ifade edildi. İran'ın ulusal güvenliğini savunma konusunda "en ufak bir taviz bile vermeyeceği" vurgulandı.

Filistin ve Lübnan direnişine destek

İran Dışişleri Bakanlığı, KİK'in Filistin ve Lübnan'daki direniş hareketlerini "İran'ın vekil güçleri" olarak tanımlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada, bölgedeki tek "vekil" yapının İsrail rejimi olduğu hatırlatılırken, Filistin ve Lübnan halkının işgal ve apartheid karşıtı mücadelesinin uluslararası hukuka göre meşru olduğu ve tüm devletlerin bu halkların kendi kaderini tayin hakkı ve işgalden kurtulma mücadelelerini desteklemekle yükümlü olduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı ve kolektif güvenlik vurgusu

Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarına katkıda bulunan bölge ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda güvensizlik yaratmaktaki doğrudan sorumluluğu hatırlatıldı. Boğazın İran ve Umman'ın karasuları içinde yer aldığı belirtilirken, savaşı sona erdiren mutabakatın 5. maddesinde üzerinde uzlaşıya varılan hususların, boğazdaki deniz trafiğinin yönetiminde esas alınacağı ifade edildi.

Tahran yönetimi, KİK ülkelerine bölge güvenliğine yaklaşımlarını gözden geçirme çağrısını yinelerken, "kolektif güvenliğin ancak tüm bölge ülkelerinin işbirliği ve dış müdahale olmaksızın mümkün olabileceği" görüşünü tekrarladı.