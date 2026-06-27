İsrail’le Bağlantılı Üç Hukuk Firmasına Siber Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- “Siber Destek Cephesi” adıyla faaliyet gösteren bir grup, İsrail Savaş Bakanlığı ile ilişkili üç hukuk firmasına yönelik siber saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Grubun yaptığı duyuruda, saldırının belirli dijital altyapıları hedef aldığı ve bazı verilere erişim sağlandığı iddia edildi.

Saldırıya uğradığı belirtilen hukuk firmaları ya da İsrailli yetkililerden konuya ilişkin henüz ayrıntılı bir doğrulama gelmezken, olay siber güvenlik çevrelerinde dikkatle izleniyor. Uzmanlar, bu tür açıklamaların bilgi savaşı ve psikolojik baskı unsuru olarak da kullanılabildiğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki gerilim sürerken, devlet kurumlarıyla bağlantılı özel kuruluşlara yönelik siber saldırı iddialarının son dönemde arttığı görülüyor. Olası veri sızıntısı, hizmet kesintisi ya da altyapı zararıyla ilgili teknik incelemelerin ardından saldırının gerçek boyutunun netleşmesi bekleniyor.