Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: Türkiye İhracatçılar Meclisimizin kıymetli üyeleri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. Genel Kurulu'nun ülkemiz, ekonomimiz ve ihracatçılarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak firmalarımızı ve sektör birincisi iş insanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Birazdan aktaracağımız rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığını, hangi zorlu mücadelelerin verildiğini ancak bunun derdiyle dertlenen bilir. Ticaretten gelen bir kardeşiniz olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini; azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyorum.

"Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada"

Özellikle ihracat, günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serdengeçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle, TİM Başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar TİM çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum, bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim.