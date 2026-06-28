İran'dan ABD saldırısına sert tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Keşm Adası ve Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık bir ihlali olmasının yanı sıra, 18 Haziran 2026 tarihli Savaşı Sona Erdirme Mutabakat Zaptı'nın birinci maddesinin de sarih bir ihlali niteliğindeki bu vahşi saldırılar; ABD rejiminin kendi taahhütlerine en ufak bir değer ve itibar atfetmediğini, anlaşmaları bozmanın bu rejimin fıtratının bir parçası olduğunu göstermektedir."

İran'ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'nin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını hatırlatmakla birlikte; BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca, ABD'nin askeri tecavüzüne karşı İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır." denildi.