Ateşkes Sözleşmesi Çıkmazda: İsrail’in Gazze’deki Askeri Operasyonları Diplomatik Çabaları Gölgeliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde çatışmaların sona ermesi amacıyla varılan ateşkes anlaşması, saha ile masa arasındaki derin uçurum nedeniyle ağır bir sınav veriyor. Sahadan gelen son raporlar, İsrail ordusunun ateşkes süreci boyunca askeri baskıyı hafifletmek yerine, hava saldırıları ve topçu atışlarını bölgenin farklı noktalarında yoğunlaştırdığını gösteriyor. Özellikle yerleşim yerlerinin hedef alınması ve yıkım işlemlerinin sistematik bir şekilde devam etmesi, anlaşmanın temel şartlarının ihlal edildiği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Askeri uzmanlar, İsrail’in “yıkım ve temizlik” olarak adlandırdığı bu operasyonel stratejinin, ateşkesin öngördüğü “çatışmasızlık” iklimiyle tamamen çeliştiğine dikkat çekiyor. Gazze’nin kuzeyinden güneyine kadar uzanan geniş bir hatta devam eden bombardımanlar, sadece askeri hedefleri değil, altyapıyı ve sivillerin yaşam alanlarını da doğrudan etkiliyor. Bu durum, bölgeye ulaştırılması planlanan insani yardım koridorlarının güvenliğini imkansız hale getirirken, uluslararası toplumun “söz konusu ateşkesin sürdürülebilirliği” konusundaki şüphelerini artırıyor.

Diplomatik çevrelerde, bu ihlallerin sadece sahada bir güvenlik krizi yaratmadığı, aynı zamanda İsrail’in masadaki elini zayıflattığı yorumları yapılıyor. Aracı ülkelerin, İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiği yönündeki çağrılar yükselirken, Tel Aviv yönetiminden gelen “operasyonel gereklilik” açıklamaları, ateşkesin ruhunu zedeleyen bir retorik olarak değerlendiriliyor.

Sahadaki gerçeklik, siviller için güvenli hiçbir alanın kalmadığı bir tabloyu ortaya koyuyor. Özellikle “yıkım işlemleri” kapsamında gerçekleştirilen kontrollü patlamalar ve stratejik bölgelerin boşaltılması, bölgenin gelecekteki demografik ve fiziksel yapısının tek taraflı bir şekilde yeniden şekillendirildiği endişesini doğuruyor. Eğer ateşkesin bu denli sistematik bir şekilde ihlali durdurulmazsa, bölgedeki tüm diplomatik kazanımların tamamen rafa kaldırılması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılması riski, masadaki en ciddi tehlike olarak öne çıkıyor.