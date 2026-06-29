Somaliland Hamlesi Kızıldeniz Hesabının Parçası mı? İsrail’in Yeni Adımı Tartışılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Somaliland’ı tanıma yönünde attığı adım, bölgesel jeopolitik dengeler açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Diplomatik çevrelerde yapılan yorumlara göre bu karar, yalnızca sembolik bir tanımanın ötesine geçerek Kızıldeniz havzasında etkisini artırma stratejisinin bir parçası olabilir.

Uzmanlar, özellikle Babu’l-Mendep Boğazı’nın küresel ticaret açısından kritik bir geçiş noktası olduğuna dikkat çekiyor. Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan bu dar su yolu, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir hat olarak görülüyor. Bu nedenle bölge üzerinde kurulan diplomatik ve askeri ilişkiler, sadece yerel değil küresel ticaret dengelerini de yakından ilgilendiriyor.

Somaliland ise coğrafi konumu itibarıyla bu hattın hemen yakınında yer alıyor. Uluslararası alanda sınırlı tanınmaya sahip olan bölge, son yıllarda bazı ülkelerle ekonomik ve diplomatik temaslarını artırmaya çalışıyor. İsrail’in attığı adımın da bu çerçevede Afrika Boynuzu’nda yeni bir diplomatik ve stratejik açılım anlamına gelebileceği değerlendiriliyor.

Bölgeyi izleyen analistler, Tel Aviv yönetiminin deniz ticaret yollarının güvenliği, istihbarat iş birliği ve lojistik erişim gibi başlıklarda yeni fırsatlar aradığını belirtiyor. Kızıldeniz hattında son dönemde artan güvenlik riskleri ve ticaret rotalarına yönelik tehditler de bölgeyi küresel güç rekabetinin önemli sahalarından biri haline getirmiş durumda.

Somaliland yönetimi ise uluslararası tanınmanın ekonomik kalkınma ve siyasi istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Ancak söz konusu gelişmenin Afrika Birliği ve bölge ülkeleri tarafından nasıl karşılanacağı henüz netleşmiş değil.

Uzmanlara göre bu adım, yalnızca iki taraf arasındaki diplomatik ilişkiyi değil, Kızıldeniz ve Babu’l-Mendep Boğazı çevresinde şekillenen daha geniş bir jeopolitik denklemde yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle gelişmenin önümüzdeki dönemde bölgesel ittifaklar ve deniz güvenliği politikaları üzerindeki etkileri yakından izlenecek.