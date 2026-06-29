Hizbullah’tan Sınır Mesajı: “Ateşkes İsrail Tarafından Aşamalı Şekilde Aşındırılıyor”

Açıklamada, İsrail ordusunun sınır boyunca belirli noktalara yönelik keşif uçuşlarını artırdığı ve bazı bölgelerde topçu ateşiyle “gözdağı niteliğinde” hamleler yaptığı ifade edildi. Bu saldırıların, ateşkesin yürürlükte olduğu dönemde Lübnan topraklarına yönelik açık ihlal teşkil ettiği savunuldu.

Hizbullah yetkilileri, bölgedeki durumun henüz kontrollü bir seviyede olduğunu ancak ihlallerin devam etmesi halinde “gereken yanıtın verileceği” mesajını verdi. Örgüt, savunma hakkını saklı tuttuğunu vurgulayarak, Lübnan sınır hattının güvenliğinin kendileri için “kırmızı çizgi” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalarda uluslararası aktörlerin bölgede tansiyonun düşürülmesi yönündeki çağrılarına karşın, sahadaki karşılıklı hareketlilik sürüyor. Lübnan askeri kaynakları, Hizbullah’ın açıklamasının sahadaki müdahale kapasitesini artırma niyetinden ziyade, İsrail’e yönelik “caydırıcı bir uyarı” niteliği taşıdığını belirtiyor.

İsrail tarafından henüz resmi bir karşı açıklama yapılmazken, sınır hattındaki bekleyişin önümüzdeki günlerde daha kritik bir hâl alabileceği değerlendiriliyor.