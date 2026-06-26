Batı medyasından çarpıcı analiz: İran savaşı petrodolar sistemini yeniden şekillendiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Son günlerde “Amerika’nın Süveyş anı” ifadesi, Batı medyası ve analiz merkezlerinde sıklıkla tekrarlanmaya başlandı. Bazı gözlemciler, 40 günlük İran-ABD savaşının sonuçlarının – askeri neticesinden bağımsız olarak – Washington’un uluslararası itibarı üzerinde, 1956 Süveyş Krizi’nin Britanya İmparatorluğu’nda bıraktığına benzer bir etki yaratabileceğini öne sürüyor.

Bu karşılaştırmayı anlamak için Süveyş Krizi’nin hatırlanması gerekiyor. 1956’da Cemal Abdünnasır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesinin ardından Britanya ve Fransa, İsrail’in de katılımıyla Mısır’a saldırmıştı. Amaçları kanalın kontrolünü geri almak ve Avrupa’nın sömürgeci gücünü korumaktı, ancak Londra ve Paris’in beklentisinin aksine ABD operasyona destek vermemiş, sterlin üzerindeki mali baskılarla İngiltere’yi geri çekilmeye zorlamıştı. O tarihten itibaren “Süveyş anı” deyimi, büyük bir gücün gerileme sürecine girdiğinin simgesi olarak kullanılmaya başlandı.

Princeton Üniversitesi’nden tarih ve uluslararası ilişkiler profesörü Harold James’in The Syndicate Project’teki yazısına göre, Süveyş Buhranı dünyaya Britanya’nın artık Washington’dan bağımsız olarak uluslararası düzeni yönetemeyeceğini göstermişti. Benzer şekilde, The Spectator dergisinin “NATO’nun Süveyş Anı” başlıklı analizinde, İran savaşının ABD’nin fiili kapasitesi ile kendi gücüne dair sunduğu imaj arasındaki uçurumu gözler önüne serdiği ileri sürülüyor.

Mali baskılar ve borç yükü

Ekonomik cephede dikkat çeken göstergeler bulunuyor. Jeopolitik ve mali analist Nicolas Neus, ABD kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının, geçmişteki gerileme dönemlerindeki seviyeleri hatırlattığını belirtti. Neus’a göre, son yıllarda ABD devlet borçlarının faiz maliyeti ilk kez savunma bütçesini aşmış durumda; bu da Washington’un küresel rolünü sürdürme kabiliyeti konusunda soru işaretleri doğuruyor. Tarihsel olarak pek çok imparatorluğun askeri yenilgiden önce mali alanda aşındığı, Britanya’nın da Süveyş öncesinde benzer ekonomik sıkıntılar yaşadığı hatırlatılıyor.

Dolara olan güvende zayıflama

Finans piyasalarının tanınmış stratejistlerinden Luke Groman ise asıl mücadelenin mutlaka askeri sahada yaşanmadığını savunuyor. Analizlerinde, ABD’nin gerçek gücünün doların itibarı ve tahvil piyasasına dayandığını vurgulayan Groman, eğer Washington enerji koridorlarının güvenliğini sağlayamazsa küresel dolar güveninin giderek zayıflayacağını ve bunun herhangi bir askeri yenilgiden çok daha ağır bir darbe olacağını öne sürüyor. Benzer şekilde, Bridgewater Associates kurucusu Ray Dalio’nun Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin “dolar için bir Süveyş anı”na dönüşebileceği uyarısında bulunduğu aktarılıyor. Dalio’ya göre uluslararası para birimlerinin itibarı her şeyden önce küresel güvene bağlıdır ve ABD’nin enerji arterlerini koruma yeteneğine yönelik her türlü şüphe, ülkelerin dolardan uzaklaşmasını hızlandırabilir.

Askeri kısıtlar ve müttefik davranışları

Askeri alanda da bazı analistler artan sınırlamalara işaret ediyor. Middle East Eye’da Sean Mathews imzalı bir haberde, ABD’nin İran ile savaştan kaynaklanan tehditlerle başa çıkmak için bazı gelişmiş savunma sistemlerini ve askerî birliklerini Doğu Asya’dan Orta Doğu’ya kaydırmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Bu durumun, ABD’nin artık on yıllar önce olduğu gibi birden fazla bölgede eşzamanlı güç gösterisi yapamadığı şeklinde yorumlandığı kaydediliyor. Bu değerlendirme, Britanya’nın Süveyş sonrası Doğu Süveyş ve dünyanın diğer bölgelerindeki geniş askeri varlığını kademeli olarak azaltmasıyla benzerlik taşıyor.

Bir başka gösterge ise ABD müttefiklerinin tutumu. Tarihsel olarak büyük güçlerin gerilemesine genellikle müttefiklerin daha bağımsız hareket etmesinin eşlik ettiği gözlemleniyor. Batı basınındaki haberlere göre, kriz sırasında bazı Avrupa ve Asya ülkeleri, enerji ve deniz güvenliği konularında Washington’un girişimini beklemeden doğrudan İran ile görüşmeler yapmayı tercih etti. Bu eğilim, müttefiklerin ABD’nin uluslararası krizleri yönetme kabiliyetine olan güveninin azaldığının bir işareti olarak nitelendiriliyor.

Karşıt görüşler ve büyük resim

Batılı diplomatik kaynakların “yayılmayı önleme” ve “bölgesel istikrar” söylemlerini yineledikleri kaydedilirken, İsrail’in nükleer kapasitesine yönelik benzer bir hassasiyet gösterilmemesi ve Washington’un İran’a karşı yıpratıcı bir savaş yürütmesi, eleştirmenler tarafından çifte standart olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşımın bölgede kalıcı barıştan ziyade uluslararası normları zedelediği görüşü dile getiriliyor.

Buna karşılık, İran yönetimi savaşın sonucunu ABD’nin aşırı yayılmışlığının bir göstergesi olarak sunuyor. İranlı yetkililer, Washington ve Tel Aviv’in ana hedeflerine ulaşamadığını – nükleer programı askeri yollarla sona erdiremediğini veya bölgesel bağlantılarını koparamadığını – ve ateşkes mutabakatını Tahran için diplomatik bir zafer olarak tanımladıklarını belirtiyor. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın İran’ın “nihai zafere doğru büyük bir adım attığı” yönündeki sözleri ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın anlaşmayı “dönüştürücü” olarak nitelendirmesi hatırlatılıyor.

Sonuç ve değerlendirme

The Guardian gazetesinin editöryal yazılarında vurgulandığı üzere, asıl mesele tek bir savaşın veya krizin sonucu değil; “yenilmez süper güç” anlatısının aşınmasıdır. Büyük güçler, başkalarını dünya düzenini şekillendirme yetenekleri konusunda ikna edemediklerinde gerileme dönemine girerler.

Bu çerçevede, 40 günlük savaşın kesin olarak Washington’un “Süveyş anı” olduğunu söylemek için henüz erken olduğu belirtiliyor. Ancak bu çatışmanın Batı düşünce çevrelerinde ABD’nin gücünün sınırları, doların geleceği ve Amerikan hegemonyasının sürdürülebilirliği konusunda ciddi bir tartışmayı ateşlemiş olduğu; bu tartışmanın yıllarca sürebileceği ve uluslararası düzene etkilerinin giderek belirginleşeceği kaydediliyor.