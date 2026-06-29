Netanyahu Davasında “Mesai” Krizi: Haftada 5 Gün Duruşma Kararına İlginç İtiraz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kudüs Bölge Mahkemesi’nde uzun süredir devam eden rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma davalarında yargılama sürecini hızlandırma kararı, İsrail siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mahkeme heyetinin, davaları daha hızlı sonuçlandırmak amacıyla duruşmaları haftada beş gün yapma kararı almasının ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hukuk ekibi harekete geçti.

Netanyahu’nun avukatları aracılığıyla mahkemeye sunulan resmi itiraz dilekçesinde, haftada beş gün sürecek duruşma maratonunun “fiziksel ve insani olarak sürdürülemez” olduğu iddia edildi. Dilekçede dikkat çeken detaylar ise İsrail kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Savunma tarafı, bu kararın başbakanın kişisel dinlenme sürelerini ortadan kaldırdığını, aile hayatını ciddi şekilde sekteye uğrattığını ve önceden planlanmış tatil ile özel programlarını imkansız hale getirdiğini öne sürdü.

Mahkemenin bu yoğun takvimde ısrar etmesinin savunma hakkını da kısıtladığını iddia eden avukatlar, duruşma günlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Hukukçular, bir devlet liderinin hem ülkeyi yönetip hem de haftanın her günü mahkeme salonunda bulunmasının pratik olarak mümkün olmadığını belirtiyor.

Muhalefet kanadı ise bu itirazı sert bir dille eleştirdi. Netanyahu’nun davayı kasıtlı olarak uzatmak ve zamana yaymak için “kişisel hayat” ve “tatil” gibi gerekçelerin arkasına sığındığı savunuluyor. Siyasi analistler, davanın haftada beş güne çıkarılmasının Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdığını, bu hamleyle mahkemenin üzerindeki “süreci uzatma” suçlamalarından kurtulmak istediğini ifade ediyor.

Kudüs Bölge Mahkemesi’nin, Netanyahu’nun bu itiraz dilekçesine vereceği yanıt ve duruşma takviminde geri adım atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak dava sürecinin bu şekilde kilitlenmesi, ülkede yargı bağımsızlığı ve siyaset ilişkisine dair tartışmaları bir kez daha alevlendirmiş durumda.