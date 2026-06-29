İsrail Meclisi’nden Tartışmalı Karar: Türkiye’yi “Ermeni Soykırımı” ile Suçlayan Öneri Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde uzun süredir zaman zaman gündeme gelen “Ermeni Soykırımı” meselesi, mecliste alınan yeni bir kararla yeniden uluslararası gündeme taşındı. İsrail meclisi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere yönelik olayları “soykırım” olarak tanıyan öneriyi oy birliğiyle kabul ederek, Türkiye’yi doğrudan hedef alan bir siyasi tutum ortaya koydu.

Kararın duyurusu İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı. Saar, paylaşımında meclisteki oylamanın oy birliğiyle sonuçlandığını belirterek, bunun İsrail açısından “tarihi bir adım” olduğunu ifade etti. Açıklamanın ardından karar kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İsrail’de geçmiş yıllarda benzer girişimler zaman zaman gündeme gelmiş ancak diplomatik dengeler nedeniyle bu adımlar genellikle sonuçsuz kalmıştı. Bu kez önerinin tüm milletvekillerinin desteğiyle kabul edilmesi, kararın siyasi açıdan daha güçlü bir mesaj taşıdığı şeklinde yorumlandı.

Uzmanlara göre, İsrail meclisinin bu kararı yalnızca tarihsel bir değerlendirme olarak değil, aynı zamanda mevcut bölgesel dengeler ve diplomatik ilişkiler bağlamında da okunuyor. Özellikle Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin son yıllarda dalgalı bir seyir izlemesi, kararın Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceği yorumlarına yol açtı.

Kararın ardından gözler Türkiye’den gelebilecek olası diplomatik tepkilere çevrilmiş durumda. Ankara’nın, İsrail meclisinin aldığı bu karara nasıl bir karşılık vereceği ve bunun iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.