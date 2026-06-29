İsrail Ordusunda Bekleyiş: “Lübnan’dan Çekilme Talimatı Yok” Açıklaması Sızıntı Yaratdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusundaki hareketlilik ve komuta kademesinin son günlerde yürüttüğü değerlendirmeler, Haaretz’in yayımladığı yeni bir haberle yeniden gündemin merkezine oturdu. Gazete, ordu içerisindeki üst düzey kaynaklara dayandırdığı bilgide, Lübnan sınır hattında görev yapan birliklere şu ana kadar herhangi bir geri çekilme ya da konuşlanma değişikliği talimatı verilmediğini aktardı.

Haberde, özellikle son haftalarda sahadaki gerilimin düşürülmesine yönelik uluslararası çağrıların artmasına rağmen, ordunun mevcut pozisyonunu koruduğu belirtildi. Yetkililere göre, birliklerin bölgede “tam operasyonel hazırlık” seviyesinde tutulması talimatı geçerliliğini sürdürüyor.

Komuta kademesinde yapılan son toplantılarda, birliklerin konuşlanma düzenine ilişkin yeni bir planın masaya yatırıldığı iddia edilse de, Haaretz’in aktardığı bilgi, sahada bu yönde somut bir adım atılmadığını ortaya koyuyor. Açıklamaya göre, operasyonel birimler mevcut noktalarda görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

Askeri analistler, söz konusu bilginin sahada hazırlıkların devam ettiğine ve çekilme beklentilerinin henüz karşılık bulmadığına işaret ettiğini belirtiyor. Bölgedeki tansiyonun tamamen düşmediğini vurgulayan uzmanlar, ordunun böyle bir talimat almamasının, siyasi düzlemde devam eden görüşmelere rağmen sahada temkinli bir yaklaşımın sürdüğünü gösterdiğini ifade ediyor.

Haaretz haberi, İsrail kamuoyunda da merak uyandırdı. Özellikle sınır hattında yeni bir döneme girilip girilmediğine dair tartışmalar devam ederken, ordu kaynaklarının “şimdiye kadar talimat yok” vurgusu, önümüzdeki günlerde atılacak adımlara ilişkin belirsizliği koruyor.