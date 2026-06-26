İsrailli Bakan Gila Gamliel'den Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalar: "İran'dan Sonra Sırada Osmanlı Emelleri Var" İddiası + VİDEO

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail rejiminin Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi hedef alan dikkat çekici ifadeler kullandı. Gamliel, "İran rejimini geride bıraktığımızda sıra, nüfuzunu genişletmeye çalışan Osmanlı İmparatorluğu emellerine gelecek." iddiasında bulundu.

İsrailli bakan, Türkiye'nin sınırlarının ötesinde etkisini artırmayı ve kendi vizyonu doğrultusunda bölgesel liderlik kurmayı amaçladığını öne sürerek, bunun gelecekte İsrail vatandaşları açısından "gerçek bir tehdit" oluşturduğunu savundu.

Gamliel ayrıca, İsrail'in her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "Hiç şüphe yok ki Türkiye gelecekte gerçek bir tehdit oluşturabilecek cephelerden birine dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar, İsrail yönetiminin son dönemde bölgedeki güvenlik dengelerine ilişkin söylemlerinin bir parçası olarak değerlendirilirken, Türkiye'nin bölgesel politikalarının İsrail tarafından nasıl algılandığına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Buna karşılık, İsrail'in bölgesel yaklaşımını sert biçimde eleştiren çevreler, bu tür açıklamaların Tel Aviv'in komşu ülkeleri birbirine karşı konumlandırmayı ve bölgesel istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan politikalarının devamı olduğunu savunuyor.

Bu çevrelere göre, uzun yıllardır İsrail'in bölgedeki stratejisinin çevresindeki ülkeleri zayıflatmaya, iç krizlerle karşı karşıya bırakmaya ve bölgesel dengeleri kendi güvenlik çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye dayandığı ileri sürülüyor. Aynı değerlendirmelerde, geçmişte Mısır, Türkiye ve hatta Suudi Arabistan'ın da benzer güvenlik senaryoları kapsamında gündeme getirildiği öne sürülerek, Gamliel'in son açıklamalarının da bu yaklaşımın yeni bir yansıması olduğu ifade ediliyor.