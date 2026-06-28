Fars Körfezi’nde Gerilim ve Güvenlik Rekabeti: Bölgesel Düzen Tartışması Derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Fars Körfezi, küresel enerji akışının merkezinde yer alan stratejik konumuyla uzun süredir uluslararası güvenlik hesaplarının odak noktası olmaya devam ediyor. Son günlerde bölgede gözlenen askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, İran ile ABD arasında güvenlik düzeninin nasıl şekilleneceğine dair rekabetin yeniden yoğunlaştığını gösteriyor.

Fars Haber Ajansı’nın değerlendirmesine göre, mevcut gerilim yalnızca anlık askeri gelişmelerin sonucu değil; aynı zamanda bölgenin savaş sonrası güvenlik mimarisinin kim tarafından ve hangi ilkeler doğrultusunda kurulacağına ilişkin daha geniş bir stratejik mücadelenin parçası. Bu perspektife göre Fars Körfezi’nde oluşacak güvenlik düzeni, sadece İran ve ABD arasındaki güç dengesini değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin savunma ve ittifak politikalarını da doğrudan etkileyecek.

İran açısından Fars Körfezi’nin güvenliği, kıyıdaş ülkelerin ortak sorumluluğu olarak tanımlanırken, bölge dışı askeri varlığın güvenlik risklerini artırdığı görüşü öne çıkıyor. Bu yaklaşım, özellikle deniz trafiğinin güvenliği, enerji ihracat yollarının korunması ve askeri caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi gibi başlıklarda bölgesel iş birliği modellerinin geliştirilmesini savunuyor.

ABD ise uzun süredir bölgedeki deniz yollarının güvenliğini sağlama ve müttefik ülkelerin enerji altyapısını koruma gerekçesiyle askeri varlığını sürdürüyor. Bu durum, Körfez’de güvenlik sorumluluğunun kim tarafından üstlenileceği sorusunu bölgesel strateji tartışmalarının merkezine yerleştiriyor.

Fars Körfezi’nde yaşanan son gelişmeler, askeri hareketlilik kadar diplomatik mesajların da dikkatle takip edildiği bir döneme işaret ediyor. Bölgedeki güç dengesi, enerji güvenliği ve deniz ticaretinin sürekliliği gibi unsurlar, önümüzdeki dönemde Körfez güvenliğinin hangi aktörler ve hangi ilkeler temelinde şekilleneceğini belirleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.